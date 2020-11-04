Google назвала нормой щель между экраном и корпусом Pixel 5

Источник материала: Onliner

Несколько недель назад покупатели нового Google Pixel 5 обнаружили странную деталь: левый верхний угол дисплея неплотно прилегал к корпусу, там была отчетливо видна щель. Теперь же представитель Google прокомментировал ситуацию. По его словам, это нормально.

Специалист по работе с сообществом Google отметил, что компания готова подтвердить: «Разный зазор между экраном и корпусом — нормальный элемент дизайна Pixel 5». При этом столкнувшиеся с проблемой пользователи опасались, что щель лишает смартфон защиты от влаги и пыли. Однако спикер Google уверил: устройства по-прежнему соответствуют стандарту IP68, даже с такими зазорами.

Однако есть подозрение, что Google все же негласно признала проблему: не просто так сообщается о планах урегулировать возникающие претензии покупателей в индивидуальном порядке.