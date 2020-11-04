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Google назвала нормой щель между экраном и корпусом Pixel 5
Источник материала: Onliner
Несколько недель назад покупатели нового Google Pixel 5 обнаружили странную деталь: левый верхний угол дисплея неплотно прилегал к корпусу, там была отчетливо видна щель. Теперь же
Специалист по работе с сообществом Google отметил, что компания готова подтвердить: «Разный зазор между экраном и корпусом — нормальный элемент дизайна Pixel 5». При этом столкнувшиеся с проблемой пользователи опасались, что щель лишает смартфон защиты от влаги и пыли. Однако спикер Google уверил: устройства по-прежнему соответствуют стандарту IP68, даже с такими зазорами.
Однако есть подозрение, что Google все же негласно признала проблему: не просто так сообщается о планах урегулировать возникающие претензии покупателей в индивидуальном порядке.
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Несколько недель назад покупатели нового Google Pixel 5 обнаружили странную деталь: левый верхний угол дисплея неплотно прилегал к корпусу, там была отчетливо видна...
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