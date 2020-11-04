ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google назвала нормой щель между экраном и корпусом Pixel 5

04.11.2020 16:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Несколько недель назад покупатели нового Google Pixel 5 обнаружили странную деталь: левый верхний угол дисплея неплотно прилегал к корпусу, там была отчетливо видна щель. Теперь же представитель Google прокомментировал ситуацию. По его словам, это нормально.

Специалист по работе с сообществом Google отметил, что компания готова подтвердить: «Разный зазор между экраном и корпусом — нормальный элемент дизайна Pixel 5». При этом столкнувшиеся с проблемой пользователи опасались, что щель лишает смартфон защиты от влаги и пыли. Однако спикер Google уверил: устройства по-прежнему соответствуют стандарту IP68, даже с такими зазорами.

Однако есть подозрение, что Google все же негласно признала проблему: не просто так сообщается о планах урегулировать возникающие претензии покупателей в индивидуальном порядке.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (зеленый)
34 отзыва
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
699 р.
35 предложений
Смартфон Samsung Galaxy M31 SM-M315F/DSN 6GB/128GB (черный)
14 отзывов
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
660 р.
32 предложения
Сравнить эти товары →
Смартфоны в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько недель назад покупатели нового Google Pixel 5 обнаружили странную деталь: левый верхний угол дисплея неплотно прилегал к корпусу, там была отчетливо видна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач рассказывает, какие хронические болезни могут обостриться из-за неправильных занятий спортом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика