Учим «норму», а потом — «фейсом об реальность». Как быстро подтянуть английский перед релокейтом

Как бы интенсивно вы ни занимались английским, в первое время за границей вам будет казаться, что до этого вы учили «не тот язык». На что обратить внимание, если подумываете о релокейте и хотите за несколько месяцев усилить свои «шансы на выживание» за границей, рассказала Екатерина Красневская, руководитель школы английского Синтагма и преподаватель с 17-летним стажем.

— Сразу уточню — быстро выучить язык, если вы его не знаете, невозможно. Как ни одна женщина не родит за месяц ребенка, так и вы при всем желании за несколько месяцев не перепрыгнете сразу через несколько уровней. Для примера: чтобы «добраться» до уровня Advanced (желаемый уровень для получения работы за рубежом), нужно около 1000 часов аудиторной работы с преподавателем.

Но если у вас уже сейчас уровень Pre Intermediate, и через полгода вы собираетесь переезжать в англоязычную страну или английский вам потребуется для работы, то вполне реально за это время подтянуть язык.

А эти советы помогут вам понять, на что обратить внимание в изучении английского, если переезд совсем скоро.

Какие темы повторить

За границей вам придется решать множество вопросов: посещать миграционные центры, определяться с работой, страховками, банком, медучреждениями. Как в сжатые сроки повысить свои шансы на выживание в англоязычной среде? Я рекомендовала бы в первую очередь обратить внимание на темы, которые вам точно понадобятся для жизни.

1. Бытовые ситуации. Подумайте, с какими ситуациями вы гарантированно столкнетесь в жизни или на работе, и научитесь обсуждать на английском:

Поход к врачу. Нужно уметь описать, что именно у вас болит и беспокоит. Неплохо бы взять в поликлинике выписку из вашей медкарты и заказать ее перевод на английский — это может понадобиться на новом месте. Например: I feel out of sorts/under the weather («недомогание»), I am out of/short of breath («одышка»). I have a sharp/dull pain in... («у меня острая/тупая боль в...»). Can I make an appointment with the doctor? («Могу ли я записаться на прием к врачу?»).

Поход в банк : открыть и закрыть там счет, сделать выписку, оформить денежный перевод: I'd like to open/close an account. I need an account statement/bank statement.

I'd like to make a bank transfer/money transfer.

I'd like to make a bank transfer/money transfer.

: открыть и закрыть там счет, сделать выписку, оформить денежный перевод: I'd like to open/close an account. I need an account statement/bank statement. I'd like to make a bank transfer/money transfer. Разговор со страховым агентом : «Как мне застраховать?», «Какую страховку вы рекомендуете?» Можно сказать так: I need health insurance. What type of insurance could you recommend?

: «Как мне застраховать?», «Какую страховку вы рекомендуете?» Можно сказать так: I need health insurance. What type of insurance could you recommend? Разговор с мастером. «У меня сломался кран», «...протекает ванна»: My tap/bath tub needs seeing to

«У меня сломался кран», «...протекает ванна»: My tap/bath tub needs seeing to Поход в магазин: «Нужно на размер больше/меньше», «Дайте другого цвета»: I'd like/ I need/Could please give me a smaller/bigger size. «Мне нужны вот эти продукты» (повторите названия продуктов, которые вы обычно покупаете для себя)

«Нужно на размер больше/меньше», «Дайте другого цвета»: I'd like/ I need/Could please give me a smaller/bigger size. «Мне нужны вот эти продукты» (повторите названия продуктов, которые вы обычно покупаете для себя) Спецлексика по вашей работе — митинги, совещания, отчеты. Тут, скорее всего, будет у каждого свое — в зависимости от рода деятельности. Например: «отставать/обгонять график»: To be behind/ahead of schedule

— митинги, совещания, отчеты. Тут, скорее всего, будет у каждого свое — в зависимости от рода деятельности. Например: «отставать/обгонять график»: To be behind/ahead of schedule Взять машину в аренду: Where can I rent a car?

Where can I rent a car? Устроить ребенка в сад или школу. Например, вам понадобится спросить: «Нужна ли медицинская справка?» (Is a medical certificate required?)



2. Автобиография и рассказ о себе. Вспомните, как вы рассказывали в школе о себе, своем характере, увлечениях. Это может спросить и работодатель. Также это умение потребуется при общении с миграционными структурами. Естественно, нужно знать на английском свою трудовую биографию во всех деталях, включая причины ухода с каждого места работы, свои основные навыки и достижения.

Если вы собираетесь искать работу уже по приезде, то обязательно напишите на английском красивое резюме и — отдельно! — CV. Отличие их в том, что CV пишется в более свободной форме. И потренируйтесь вести разговоры на темы: «Почему я достоин этой работы», «Почему я лучший кандидат на эту должность».

3. Времена: повторяем «джентльменский набор». Если у вас «гонка на выживание», не лезьте в грамматические дебри и не тратьте время на уточнение разницы между герундием и инфинитивом. На первое время вам хватит «джентльменского набора»: научитесь строить простые, понятные вам и собеседнику предложения про то, что есть сейчас, было в прошлом и совершится в будущем.

4. Идиомы. Скорее всего, вы будете слышать много идиом (специфических выражений, которые не переводятся дословно). Если вам говорят какую-то идиому и вы ее не знаете, то можно попросить собеседника объяснить, что он имел в виду (если это важно для понимания разговора).

И, пожалуйста, забудьте и не употребляйте все идиомы, которые вы учили в школе! Идиомы входят в моду и выходят из нее. Но есть еще более каверзная вещь — они могут менять свое значение.

Например, еще во время учебы в инъязе мы учили идиому burn the midnight oil — «учиться допоздна по ночам». Моя подруга поехала в Англию и там использовала это выражение для описания того, как она упорно работает над проектом. В ответ столкнулась с недоумением и шуточками — сейчас такую фразу чаще применяют в контексте «стоять на панели».



В бизнесе прочно устоялись следующие выражения, их понимают во всем мире:

Тo go to the wall — «обанкротиться»

Тo be on the ropes — «быть в сложной ситуации, фактически поверженным»

Тo be in the tight corner — «быть загнанным в угол»

Тo call the shots — «командовать, управлять»

Тo keep one’s head above water — «держаться на плаву, выживать».

5. Фразовые глаголы. В английском языке к глаголу могут добавляться разные предлоги, и слово приобретает совершенно другой смысл. Выучить их все невозможно — количество фразовых глаголов прирастает на сотни каждый год. Какие-то входят в моду, какие-то выходят из нее. Но есть «базовая коллекция», самые распространенные глаголы (хотя бы штук 50) — их обязательно выучить с примерами употребления.

Например, если ваш собеседник говорит слишком быстро и вы его не понимаете, выучите фразы: «Я только начинаю учить английский, и мне сложно вас понять. Можете вы повторить?» или «К сожалению, мой английский не такой совершенный, что вы имели в виду?» (I not so fluent in English, my English is not so great yet.

Sorry, I am afraid I don't understand, can you please repeat? Sorry, I don't understand what you mean/what it means).



Какие темы обсуждать не принято

То, что нормально у нас, не всегда нормально «у них». Культурные несовпадения могут сильно затруднить ваше общение, даже если ваш английский будет на хорошем уровне. Какие темы обсуждать — табу:

1. Зарплата. За границей два человека, которые сидят за соседними столами и не знают, сколько кто получает — обычная ситуация. Обсуждать зарплату вообще не принято, разве что между самыми близкими друзьями.

2. Личная жизнь. У нас не видят ничего плохого в том, чтобы задать девушке вопрос: «Так когда ты уже замуж?..», а у женщины уточнить: «Вы вообще ребенка заводить собираетесь?» Там это воспринимается как абсолютная бестактность.

3. Обсуждение чужой внешности, гендера, возраста, расы. Все эти темы под запретом не только на работе, но и с коллегами. В каких-то странах запрет не такой строгий, но где-то лучше про это не говорить вообще даже с приятелями.

Не так употребили слово black — и вы без работы.

4. Гомофобные разговоры. В нашей культуре отношение к этой теме намного более легкое, чем за границей. Вопрос даже не в том, что «там» ваши слова могут кого-то обидеть — за такое можно попасть под увольнение и даже получить «статью».



5. Не жалуйтесь. Мы привыкли к тому, что рассказать о своих несчастьях друзьям и коллегам — обычное дело. Но не нужно это делать во время интервью с возможным работодателем. За границей в принципе это не принято! Если на вопрос «Как дела?» вы начнете рассказывать о проблемах, вас просто не поймут. Или предложат обсудить эту тему с психологом.

6. Критика чужой религии. Про свои верования можно говорить, но нельзя критиковать чужую веру. Вы можете быть баптистом, мусульманином, верить в синих человечков — и никто не будет вас критиковать. Даже политики достаточно часто употребляют религиозные темы в своих речах.

На что еще обратить внимание

1. Произношение. Уши и язык у нас «запараллелены». То, что не умеет язык, не слышат уши. Если вы говорите «кукумбер», то «кьюкамба» станет для вас сюрпризом. Это влияет и на то, как иностранцы будут понимать вас — ваш акцент «расшифруют» только те, кто привык общаться с русскоговорящими.

Let's go to the beach! («Пойдем на пляж!») превратится в вашем исполнении в «Лет'c гоу то зе бич!» («Пойдем к женщинам легкого поведения»), то есть может быть истолковано совершенно не так, как вы хотели.

Потренеруйте свое произношение с аудиословарем в Google или начните слушать аудиокниги. Старайтесь повторять звуки правильно.



2. Юмор. Обычно юмор приходит вместе с более высоким уровнем владения языком. Если вы с трудом говорите, не нужно пытаться дословно перевести наши анекдоты. И темы наших шуток (про блондинок, тещу, национальности), скорее всего, сочтут неполиткорректными.

3. Soft skills. Это важные социальные навыки — как здороваться, прощаться, узнавать про дела и здоровье, правильно возражать, корректно реагировать на критику и не быть пассивно-агрессивным. Постарайтесь узнать о том, какие навыки принесут вам пользу в той стране, куда вы направляетесь.

4. Культурные традиции. Перед эмиграцией советую узнать побольше о культуре страны, в которую собираетесь:

Что принято на работе, между друзьями, встречающейся парой

Что принято дарить, если идете в гости, и звать ли в гости самому

Как общаться с членами семьи, которая принимает гостей

Как общаться с лицами противоположного пола, что принято и что нет в формальной и неформальной обстановке.

Полезно прочитать книгу Джорджа Микеша «Как быть иностранцем в Англии» (даже если вы направляетесь в другую страну) — она есть в адаптированном виде на английском языке.



Первый месяц все равно ничего не поймете

Если раньше вы общались только с такими же «неносителями языка» — индусами, немцами, голландцами — то, скорее всего, понимать их вам было достаточно просто. Попав в англоязычную среду, многие испытывают колоссальный стресс, невероятную умственную и эмоциональну перегрузку. Кажется: «Это какой-то другой английский! Что я вообще учил все это время?!»

Как к этому подготовиться? Максимально подвергать себя воздействию языковой среды. Слушать блогеров, смотреть фильмы и сериалы на английском с английскими же субтитрами — мозг будет учиться сопоставлять написанное со сказанным.

К тому же вы столкнетесь со множеством акцентов. Английский отличается у жителей разных городов, социальных сословий. Мы же обычно учим «норму», а потом сталкиваемся «фейсом об реальность». Еще хорошо, если вы будете первое время понимать полтора предлога и два местоимения.

Вполне возможно, сначала придется улыбаться и кивать. Рекомендую такой прием: выучите несколько междометий, подходящих к разным ситуациям. Если собеседник явно рассказывает что-то веселое, улыбайтесь и восклицайте: «Оh, great!», «How nice!» Если понимаете, что история грустная, делайте печальное лицо и реагируйте так: «How terrible… I’m so sorry!»



Дайте себе право ошибаться — это нормально. Стесняться нужно не учебы, а небрежного отношения к языку и браваде в таком духе: «Да зачем мне это? Как-нибудь объясню, чуть что — покажу жестами!» И желаю всем good luck!

