БФСС: Более 90 процентов белорусов высказались за перенос в другую страну ЧМ-2021 по хоккею

Источник материала: Ежедневник

По данным на 4 ноября, из 200 тыс. жителей Беларуси 91,51% процент высказались за перенос Чемпионата мира по хоккею из Беларуси в другую страну.

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), защищающий права спортсменов, пострадавших от произвола белорусских властей, инициировал голосование по вопросу переноса Чемпионата мира по хоккею - 2021 из Беларуси в другую страну. Кампания стартовала на площадке “Голос”, менее чем за сутки высказались более 200 тыс. белорусов, по состоянию на 13:00 по минскому времени 4 ноября 91,51% выступили за отмену турнира, только чуть более 3% призвали не отменять соревнования.

В описании кампании говорится: “В 2021 году Латвия и Беларусь должны провести Чемпионат мира по хоккею. Но сегодня в нашей стране творится беззаконие: власти жестко подавляют мирные протесты, бросают гранаты в безоружных людей, пытают и убивают несогласных с режимом. Сейчас чемпионат особенно выгоден Александру Лукашенко: через это значимое спортивное и политическое событие он будет легитимизировать свой статус и спасать репутацию. И еще циничнее бороться с народом, требующим его отставки. 18 ноября на заседании Совета Международной федерации хоккея решится судьба ЧМ-2021. Мнение белорусского народа станет определяющим в этих переговорах”.

Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин отмечает: “Спорт всегда оставался любимой игрушкой Александра Лукашенко: он фотографировался со спортивными знаменитостями, чтобы укрепить свой рейтинг за счет знакомства с атлетами, заявлял, что все победы спортсменов - его заслуга, и сам светился под софитами камер на хоккейных и лыжероллерных трассах. Но сегодня и рабочие заводов, и студенты, и пенсионеры, и спортсмены отвернулись от Лукашенко: более 1000 спортсменов подписали открытое письмо против результатов сфальсифицированных выборов и за прекращение террора в стране. Если политический кризис в Беларуси не разрешится в ближайшее время, Чемпионат в Минске может превратиться в настоящую катастрофу. Общественные протесты во время турнира только усилятся, спортсмены и иностранные болельщики станут свидетелями насильственных действий белорусских силовиков по отношению к мирным гражданам: начнутся массовые аресты гражданских активистов, как это уже было перед чемпионатом мира в 2014 году”.

Опейкин особо подчеркнул: “Без участия белорусского гражданского общества выносить этот вопрос на обсуждение было бы неправильным. В связи с этим, Белорусский фонд спортивной солидарности, перед тем как начать активную кампанию по переносу Чемпионата мира из Беларуси в другую страну, принял решение обратиться к белорусской общественности”.

Платформа “Голос” выбрана для проведения голосования не случайно: именно она зарекомендовала себя как реальный инструмент прямой демократии в ходе последних выборов. Именно на платформе “Голоса” будет строиться система будущей электронной демократии, решающей все избирательные вопросы: от поправок в Конституцию до распределения налогов на муниципальном уровне.