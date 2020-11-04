ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березе мужчину задавил упавший с домкрата собственный автомобиль

04.11.2020 17:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Днем 2 ноября на приусадебной территории частного дома в Березе обнаружено тело 44-летнего местного жителя.

В Березе мужчину задавил упавший с домкрата собственный автомобиль
В Березе мужчину задавил упавший с домкрата собственный автомобиль

 

Как сообщили в Следственном комитете, в этот день мужчина ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его с помощью домкрата. Во время ремонта «Мерседес» упал с домкрата, смертельно травмировав хозяина.

Как рассказывал порталу «Першы Рэгіён» очевидец, он в то время находился недалеко от этого частного двора. Подойдя на звуки сирен приехавших спасателей, видел, что человека доставали из-под задней части авто. По его словам, такая машина весит около двух тонн.

Следователи проводят проверку по факту случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Следственный комитет. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 2 ноября на приусадебной территории частного дома в Березе обнаружено тело 44-летнего местного жителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
По итогам 9 месяцев дефицит республиканского бюджета составил 1,8 миллиарда рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика