В Березе мужчину задавил упавший с домкрата собственный автомобиль

Днем 2 ноября на приусадебной территории частного дома в Березе обнаружено тело 44-летнего местного жителя.









Как сообщили в Следственном комитете, в этот день мужчина ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его с помощью домкрата. Во время ремонта «Мерседес» упал с домкрата, смертельно травмировав хозяина.

Как рассказывал порталу «Першы Рэгіён» очевидец, он в то время находился недалеко от этого частного двора. Подойдя на звуки сирен приехавших спасателей, видел, что человека доставали из-под задней части авто. По его словам, такая машина весит около двух тонн.

Следователи проводят проверку по факту случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Следственный комитет.