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В Березе мужчину задавил упавший с домкрата собственный автомобиль
Источник материала: Навiны
Днем 2 ноября на приусадебной территории частного дома в Березе обнаружено тело 44-летнего местного жителя.
Как
Как рассказывал порталу «Першы Рэгіён» очевидец, он в то время находился недалеко от этого частного двора. Подойдя на звуки сирен приехавших спасателей, видел, что человека доставали из-под задней части авто. По его словам, такая машина весит около двух тонн.
Следователи проводят проверку по факту случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Следственный комитет.
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Днем 2 ноября на приусадебной территории частного дома в Березе обнаружено тело 44-летнего местного жителя.
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