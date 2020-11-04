Тихановская обсудит с канцлером Австрии Курцем и послами ОБСЕ пути выхода Беларуси из кризиса

Светлана Тихановская 5-6 ноября посетит Вену, где встретится с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем и постоянными представителями государств в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.





Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты, Тихановская планирует обсудить с ними «возможные пути решения кризиса в Беларуси, а также потенциальные программы гуманитарной помощи белорусскому народу».

Кроме того, экс-кандидат в президенты примет участие в круглом столе по Беларуси, организуемом неправительственным аналитическим центром ICEUR.

13 августа Себастьян Курц выступил с осуждением насилия в отношении протестующих в Минске. «Развитие событий в Беларуси и продолжающееся несколько дней насилие в отношении демонстрантов мы осуждаем категорически», — написал политик на своей странице в «Твиттере».

В беседе с журналистами 19 августа перед началом чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси Курц высказался в поддержку санкций против ответственных за насилие в отношении демонстрантов. Австрийский канцлер также призвал провести в стране свободные и честные выборы.

Себастьян Курц — один из немногих европейских политиков, посещавших Беларусь и/или принимавших Александра Лукашенко в своей стране. Их встречи состоялись в марте 2019 года в Минске и в ноябре 2019 года в Вене.