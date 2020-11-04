Почетному президенту ФК «Динамо-Брест» Диего Марадоне сделали операцию на головном мозге

Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона перенес операцию на головном мозге. У 60-летнего футболиста ранее диагностировали субдуральную гематому.



Диего Марадона после подписания трехлетнего контракта в Бресте. Фото: пресс-служба ФК "Динамо-Брест".

«Операция Диего Марадоны закончилась, и она прошла успешно. Все прошло по плану. С Диего все в порядке, и он отдыхает в своей палате», — написал его пресс- секретарь футбольной легенды Себастьян Санчи в Instagram.

По информации портала news.sportbox.ru , гематома возникла в результате легкой травмы, которую Марадона мог получить при занятии боксом или при падении спиной назад.

Напомним, 30 октября бывший футболист отпраздновал 60-летний юбилей. В этот день «Химнасия», которую он тренирует, провела матч 1-го тура чемпионата Аргентины против «Патронато» (3:0), но сам Марадона покинул стадион сразу после торжественной церемонии в свою честь.

Напомним, в мае 2018 года Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и вступил в должность председателя правления. Правда, уже в сентябре пресса сообщила, что легенда приступила к обязанностям технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синаола».

Вместе с тем, брестский клуб объявил, что Диего остается почетным президентом «Динамо-Брест».