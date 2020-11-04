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В атаке на сайты белорусских горсорганов обвинили хакерскую группировку XDSpy

04.11.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За хакерскими атаками сайтов белорусских госорганов, в том числе и силовых структур, стоит группировка под названием XDSpy, сообщил в среду национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики CERT.BY.


Иллюстрационное фото


Еще в начале мая специалисты центра сообщили, что ряд компьютеров госслужащих подвергся атаке вредоносного ПО, которое позволяло получить доступ к конфиденциальной информации. Уже осенью, по информации центра, была предпринята очередная попытка атаки на Байнет, затронувшая в том числе и силовые ведомства.

"За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением (ВПО) пользователей национального сегмента сети интернет. Основываясь на результатах анализа данных, полученных в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy", - говорится в сообщении CERT.

Впервые такая рассылка была обнаружена специалистами в начале этого года. Вид вредоносного вложения с тех пор видоизменился, были добавлены функции по защите от обнаружения на компьютере потенциальной жертвы.

Специалисты уточнили, что целями хакеров были в основном сотрудники предприятий частного и госсектора, а также силовики и государственные служащие.

Этой осенью сайты государственных телевизионных каналов, неоднократно подвергались хакерским атакам, при этом на порталах неизвестные размещали прямые трансляции с акций протестов. Также объектами атаки становились сайты управделами президента Беларуси, академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, "Белорусских лотерей", Министерства внутренних дел и другие.
 
 
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За хакерскими атаками сайтов белорусских госорганов, в том числе и силовых структур, стоит группировка под названием XDSpy, сообщил в среду национальный центр...
 
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