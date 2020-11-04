В Пуэрто-Рико вновь проголосовали за то, чтобы остров стал 51 штатом США





Очередь на избирательный участок









Однако это голосование юридической силы не имеет. Будет так, как решит Конгресс США.





Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Как и в других штатах США, в Пуэрто-Рико есть местная конституция, действующая с 1952 года, у его граждан с 1917 год имеется американский паспорт, но пуэрториканцы не могут выбирать президента и в Конгрессе присутствует только один их представитель, у которого ограниченное право голоса.







