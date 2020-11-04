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Без неожиданностей: Евросоюз договорился о санкциях против Лукашенко

04.11.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители всех стран Евросоюза договорились о введении новых санкций против властей Беларуси, включая Александра Лукашенко. Решение должно быть опубликовано в пятницу.



Об этом сообщили источники Радио Свабода в Брюсселе.

В октябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Беларуси не улучшается, продолжаются беспрецедентные репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета, и поэтому Евросоюз готовит новые санкции против официальных лиц.

"Вы хорошо знаете, что Европейский союз не признал фальсифицированные результаты президентских выборов", — сказал тогда высокий представитель ЕС по иностранным делам, обращаясь к евродепутатам на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

"Мы ясно заявили, что Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности. Мы не признаем его законным президентом Беларуси", — добавил Боррель
 
 
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Представители всех стран Евросоюза договорились о введении новых санкций против властей Беларуси, включая Александра Лукашенко. Решение должно быть опубликовано...
 
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