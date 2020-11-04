Прокуроры и грибочки: вынесен приговор по громкому делу о наркотиках

sputnik.by Как следует из приговора, один из прокуроров признан виновным в том, что ездил Витебскую область собирать галлюциногенные грибы, а второй покупал марихуану для себя и своего коллеги, передает





Согласно приговору, который опубликован на сайте Верховного суда Беларуси, бывшие прокурорские работники получили по три года исправительной колонии, их подельник за выращивание и сбыт наркотических веществ получил восемь с половиной лет лишения свободы.





Про галлюциногенную поганку

Как следует из приговора, обвиняемый с августа 2017 года, работая в должности заместителя прокурора Советского района Минска, совершил ряд умышленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.





В документе сказано, что обвиняемый с октября 2019 года по апрель 2020 года находясь в Витебской области "умышленно, незаконно осуществил сбор плодовых тел дикорастущих грибов вида "Псилоциба навозная", содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество – псилоцин".





Также он был признан виновным в том, что держал данные грибы при себе и перевозил на автомобиле в свою квартиру, где высушил их и продолжил хранить для личного потребления псилоцин массой 0,38 граммов до момента изъятия.





Для себя и для коллеги

Согласно приговору, второй обвиняемый с октября 2017 года, работая в должности заместителя прокурора Ленинского района Минска, совершил ряд умышленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.





В приговоре говорится, что он, действуя по предварительному сговору со своим коллегой из прокуратуры Советского района, с декабря 2019 года по март 2020 года купил для себя и коллеги марихуану массой не менее 0,21 грамма, которую разделил с обвиняемым и частично употребил. Оставшуюся часть возил в автомобиле до момента задержания и изъятия.





Также обвиняемый признан виновным еще по одному эпизоду. Находясь в наркотическом опьянении, он приобрел для себя и второго прокурора за 510 белорусских рублей марихуану общей массой 2,74 грамма и амфетамин общей массой 2,92 грамма. Расфасованное в три пакета наркотическое и психотропное вещество хранил и перевозил до момента задержания.





Про посевы конопли

Третий обвиняемый по делу, который получил самый большой срок, признан виновным в том, что выращивал и сбывал прокурорам наркотики.





Как следует из приговора, он с октября 2016 года по апрель 2020 года в подвальном помещении арендованного гаража изготовил "утепленную деревянную конструкцию", затем приобрел через Интернет семена и вырастил коноплю, содержащую в своем составе особо опасное психотропное вещество – тетрагидроканнабинол. Судом он признан виновным в сбыте марихуаны.









Суть дела

Всего по этому делу судили двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска и подсобного рабочего одного из предприятий города. В отношении прокурорских работников было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, третьего фигуранта - за сбыт наркотиков, а также за выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.





Два бывших прокурора признаны виновными по ч.1, ст.328, им было назначено по три года лишения свободы, суд применил к ним амнистию и сократил назначенный срок на год. Кроме этого, суд постановил учесть время нахождения под стражей в назначенный срок. По постановлению суда, им назначено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.





Третьему фигуранту, который признан виновным в сбыте наркотиков, назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы. К нему суд также применил амнистию, сократив срок на год, и учел в срок отбывания наказания время, проведенное под стражей. Также ему назначен штраф в размере 40 базовых величин (1040 рублей) и пребывание в исправительной колонии усиленного режима.





Редкий случай

Это крайне редкий случай, когда прокуроры попадают под следствие за наркотики. Гособвинение по этому делу поддерживал старший прокурор отдела генеральной прокуратуры Вадим Кисель. Его называют одним из самых опытных и достаточно жестких прокуроров.





Кисель поддерживал государственное обвинение на многих так называемых громких процессах – по делу ошмянских таможенников, по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома, по делу об убийстве бизнесмена из Березино, а также по закрытому "делу медиков", где нашли сейф с большой суммой денег.