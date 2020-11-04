Доллар обречен на падение - рублю от этого не легче

Но это не значит, что белорусский рубль укрепится, он может ослабеть вместе с долларом.





Месяц назад, рассматривая возможное влияние выборов американского президента на курс белорусского рубля, мы пришли к выводу, что победа Джо Байдена способна поддержать рубль. Однако происходящие события показали, что ситуация не столь однозначна, и хотя перспективы доллара кажутся неважными при любом исходе выборов, перспективы рубля также вызывают беспокойство.





Дело в том, что общее ослабление доллара по отношению к основным мировым валютам может не затронуть белорусский рубль, который завязан на российский рубль (см. «Российский рубль может еще раз обрушить белорусский рубль»), который может оказаться слабее даже самого слабого доллара.





Эксперты разошлись в прогнозах

Так, главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова заявила, что в случае победы на выборах Джо Байдена может примерно вдвое увеличиться премия за риск введения новых санкций против РФ, которая в настоящее время составляет по ее мнению около 7 рублей. Это означает, что курс доллара на Московской Бирже может подняться примерно до 87 рублей. Наталья Орлова подчеркнула, что динамика курса будет зависеть от заявлений Джо Байдена по поводу взаимоотношений с Россией.





Она также считает, что если победит Дональд Трамп, то это приведет к снижению чувствительности рубля к рискам, что и вызовет падение курса доллара против рубля. Но самым плохим вариантом развития событий для рынков Наталья Орлова считает промежуточный вариант, когда победа одного из кандидатов будет долгое время оспариваться другим.





Действительно, формально угроза новых серьезных санкций в отношении РФ существует, так как Дональд Трамп остановил рассмотрение в конгрессе США проекта закона о «санкциях из ада», в соответствие с которым предполагалось, в частности, ввести ограничения на операции с российским долгом.





Но далеко не все эксперты настроены так пессимистично, как Наталья Орлова. Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов прогнозирует в случае победы Джо Байдена рост курса доллара на Московской бирже, но небольшой, так как, по его мнению, инвесторы уже учли такую возможность, и заранее начали выходить из российских активов. Олег Шибанов считает, что те санкции, которые Джо Байден может реально принять, не станут для России большой проблемой.





Кроме того, вопрос о санкциях появится только спустя некоторое время после победы Джона Байдена. Так, доклад о возможном вмешательстве в американские выборы появится только в течение 45 дней после завершения голосования. До этого на рынках будет сохраняться неопределенность.





Аналитики «Открытие Брокер» считают, что вероятность победы Джо Байдена вообще уже учтена в текущем курсе доллара на Московской бирже, так же как и победа демократов в Конгрессе. Поэтому, каким бы не был исход выборов, курс доллара по отношению к российскому рублю, по их мнению, снизится.





А в Газпромбанке вообще считают, что к концу года геополитическая напряженность в мире упадет, и курс доллара опустится до 75-76 рублей за доллар. Аналитик банка Сергей Коныгин прогнозирует, что Банк России в случае ухудшения ситуации на валютном рынке РФ увеличит продажу валюты на внутреннем рынке. В настоящее время банк уже увеличил свои валютные интервенции за счет продажи валюты, полученной в результате сделок с акциями Сбербанка и Аэрофлота.





Есть люди, для которых курс рубля не важен

Правда, российские власти демонстрируют просто удивительное безразличие к курсу рубля. Так, в понедельник 2 ноября, после того как курс доллара снова превысил уровень 80 рублей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков философски сказал, что «Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора».





Он подчеркнул, что «На макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы и всего остального». Экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается».





То есть российские власти обращают внимание только на работу экономки, а курс рубля их не беспокоит вовсе, они старательно делают вид, что в этом нет проблемы. Так, Дмитрий Песков вообще отказался отвечать на вопрос о том, как обвал рубля отразится на благосостоянии россиян и инфляции к концу года.





При этом он отметил, что в России абсолютное подавляющее большинство граждан получает свои доходы именно в рублях, и по мере того, как сокращается зависимость от импорта, волатильность на валютном рынке все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен.





А президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» произнес фразу, которая всех поразила: «… на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать».





И это при том, что с начала года курс доллара на Московской бирже вырос на 28%, и никакой предсказуемости и стабильности курса говорить не приходится. Только две валюты в мире показали результаты, худшие чем рубль – это турецкая лира и бразильский реал.





Рассуждения российских чиновников о курсе рубля демонстрируют, насколько сильно они оторвались от жизни народа. Чиновникам не надо думать о курсе рубля, не надо думать о сбережениях, о поездках за рубеж, и т. д., так как они всегда могут получить необходимое им количество рублей, чего другие жители России не могут.





Характерен пример бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который еще в 2014 году сказал, что жителям России должно быть все равно, какой сейчас курс рубля, раз их доходы и расходы номинированы в российской валюте. Сам Алексей Улюкаев при этом активно брал взятки, и через три года он сел.





Дмитрий Песков вряд ли берет взятки, но ему и не надо, необходимое ему количество рублей для покупки валюты по любому курсу ему предоставит его супруга – Татьяна Навка, которая зарабатывает примерно в 10 раз больше, чем муж.





Что касается Владимира Путина, то и у него проблем с рублями, понятное дело, нет, можно не беспокоиться о курсе.





Но простые жители России, как и Беларуси, не имеют таких жен, как Татьяна Навка, и таких взяток, как у Алексея Улюкаева, да и стать президентами шансов у них немного, поэтому им приходиться думать о курсе доллара.





И для них есть хорошая новость : можно ожидать, что после того, как с президентом США наступит определенность, российский рубль против доллара будет вести себя, как и другие валюты, то есть укрепится.





Ослабление доллара в целом на рынке форекс кажется неизбежным. В частности, Марк Чандлер, главный стратег Bannockburn Global Forex, считает, что цикл снижения доллара запущен и неважно, кто победит на президентских выборах. К этому, по его мнению, приведет двойной дефицит: бюджета и внешней торговли США.





Так же думает и Федерико Гарсия Самора, глава отдела долговых обязательств развивающихся рынков в BNY Mellon Investment Management.





Отличие двух возможных президентов, по его мнению, только в том, что Джо Байден может частично устранить торговые ограничения, введенные Дональдом Трампом, что ускорит тенденцию к снижению курса доллара.





Но такие прогнозы предполагают, что выборная компания в США завершится мирным образом, что не факт.