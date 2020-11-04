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Послы ЕС согласовали новые санкции против властей Беларуси, включая Лукашенко
Источник материала: АФН
Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси, включая Лукашенко. Об этом корреспонденту
"Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко", - сказал он.
Как написал в
Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.
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Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси, включая Лукашенко. Об этом корреспонденту ТАСС...
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