Послы ЕС согласовали новые санкции против властей Беларуси, включая Лукашенко

Источник материала: АФН

Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси, включая Лукашенко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко", - сказал он.

Как написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, послы ЕС дали "зеленый свет" заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.