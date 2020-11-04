Просочившиеся в сеть поправки в Конституцию – предложения юристов ФПБ

Источник материала: АФН

Опубликованный Координационным советом документ, содержащий «предложения по изменению Конституции Беларуси» — рабочий вариант предложений от Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали в ФПБ.

"Вчера в интернет-пространстве была размещена информация о якобы подготовленных финальных изменениях в Конституцию. Хочу сразу подчеркнуть: это не соответствует действительности. Кто-то в очередной раз пытается ввести людей в заблуждение абсолютно на ровном месте. Просто так такие вещи не делаются, это говорит об ангажированности этих людей. Опубликованная информация — это рабочий вариант предложений наших юристов по изменению Конституции", - прокомментировала заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

В опубликованном документе речь идет лишь о 14 из 146 статей действующей Конституции. И затрагиваются только «социальные» статьи, «политические» не упоминаются. По словам Елены Манкевич, профсоюзы ежедневно работают на защиту социально-экономических и трудовых прав людей, поэтому абсолютно логично, что изначально ФПБ были предложены те конституционные нормы, которые касаются этих вопросов.

"Причем хочу подчеркнуть, что это стартовый вариант, который сейчас широко обсуждается всем профсоюзным активом. И никакой тайны или кулуарности здесь нет. Собираем мнения и предложения людей, дополняем свои разработки или передаем какие-то вопросы на другие диалоговые площадки. В итоге вся собранная профсоюзами информация и предложения по изменению Конституции будут обобщены и направлены разработчикам", - рассказала Елена Манкевич.

Напомним, накануне Координационный совет опубликовал документ, полученный от собственных источников, в котором содержатся якобы предложения по изменению Конституции.