Moody's ухудшило прогноз снижения экономики Казахстана в 2020 году

Источник материала: АФН

ВВП Казахстана в 2020 году снизится на 2%. Такой прогноз озвучил руководитель-экономист по странам СНГ Moody's Analytics Армен Мирзоян на вебинаре Moody's Analytics "Влияние Covid-19 на регион СНГ и реакция регулирующего органа".

В июне Moody's прогнозировал снижение ВВП Казахстана на 0,5%.

"Снижение ВВП Казахстана на 2% мы ожидаем в 2020 году. В течение года прогнозы пересматриваются", - сказал Мирзоян.

Он заверил, что эксперты Moody's постоянно следили за данными, которые могли повлиять на прогноз динамики ВВП и представление о перспективах отдельных стран.

"Очень важную роль играло наше представление и том, как будут развиваться события на рынке энергоносителей. В мае-июне, низкие цены на нефть были обусловлены первой волной Covid-19 и тогда существовал некий оптимизм, что второй волны не будет. Этот оптимизм в течение всего лета менялся на пессимизм. И даже небольшое повышение цен, которое мы видели в III квартале, мы считаем временным", - пояснил Мирзоян.

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует снижение ВВП республики по итогам 2020 года на 2,1%, Нацбанк - на 2-2,3%.