ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Moody's ухудшило прогноз снижения экономики Казахстана в 2020 году

04.11.2020 17:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

ВВП Казахстана в 2020 году снизится на 2%. Такой прогноз озвучил руководитель-экономист по странам СНГ Moody's Analytics Армен Мирзоян на вебинаре Moody's Analytics "Влияние Covid-19 на регион СНГ и реакция регулирующего органа".

В июне Moody's прогнозировал снижение ВВП Казахстана на 0,5%.

"Снижение ВВП Казахстана на 2% мы ожидаем в 2020 году. В течение года прогнозы пересматриваются", - сказал Мирзоян.

Он заверил, что эксперты Moody's постоянно следили за данными, которые могли повлиять на прогноз динамики ВВП и представление о перспективах отдельных стран.

"Очень важную роль играло наше представление и том, как будут развиваться события на рынке энергоносителей. В мае-июне, низкие цены на нефть были обусловлены первой волной Covid-19 и тогда существовал некий оптимизм, что второй волны не будет. Этот оптимизм в течение всего лета менялся на пессимизм. И даже небольшое повышение цен, которое мы видели в III квартале, мы считаем временным", - пояснил Мирзоян.

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует снижение ВВП республики по итогам 2020 года на 2,1%, Нацбанк - на 2-2,3%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВВП Казахстана в 2020 году снизится на 2%. Такой прогноз озвучил руководитель-экономист по странам СНГ Moody's Analytics Армен Мирзоян на вебинаре Moody's Analytics "Влияние Covid-19 на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Авария на перекрестке попала на видео, Volkswagen после столкновения отбросило на тротуар (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика