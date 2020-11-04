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8K и мощное «железо». Что может новая ТВ-приставка Xiaomi за 60 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi анонсировала новую ТВ-пристаку Mi Box 4S Pro. Она поддерживает 8K-разрешение, сообщает
Девайс оснастили портом HDMI версии 2.1, 16 ГБ постоянной и 2 ГБ оперативной памяти, а также возможностью декодировать видео разрешением 8K. Девайс работает на базе оболочки MIUI, специально оптимизированной для ТВ, а также поставляется вместе с фирменным пультом дистанционного управления с голосовым управлением.
В активе модули беспроводной связи Bluetooth 4.1, двухдиапазонный Wi-Fi, а также поддержка Dolby Audio и DTS-HD. Не забыли встроить USB-разъем для воспроизведения контента с внешних носителей.
В Китае за Xiaomi Mi Box 4S Pro просят 399 юаней, или 60 долларов. Продажи стартуют 5 ноября. О планах производителя по выводу ТВ-приставки на рынки других стран пока не заявляется.
Ниже — цены популярных телевизоров Xiaomi:
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Пока устройство появится только в Китае.
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