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8K и мощное «железо». Что может новая ТВ-приставка Xiaomi за 60 долларов

04.11.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi анонсировала новую ТВ-пристаку Mi Box 4S Pro. Она поддерживает 8K-разрешение, сообщает xataka.com.


Девайс оснастили портом HDMI версии 2.1, 16 ГБ постоянной и 2 ГБ оперативной памяти, а также возможностью декодировать видео разрешением 8K. Девайс работает на базе оболочки MIUI, специально оптимизированной для ТВ, а также поставляется вместе с фирменным пультом дистанционного управления с голосовым управлением.

В активе модули беспроводной связи Bluetooth 4.1, двухдиапазонный Wi-Fi, а также поддержка Dolby Audio и DTS-HD. Не забыли встроить USB-разъем для воспроизведения контента с внешних носителей.


В Китае за Xiaomi Mi Box 4S Pro просят 399 юаней, или 60 долларов. Продажи стартуют 5 ноября. О планах производителя по выводу ТВ-приставки на рынки других стран пока не заявляется.

Ниже — цены популярных телевизоров Xiaomi:

 
 
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