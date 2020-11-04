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Pokemon GO заработала миллиард долларов за год

04.11.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Игра с дополненной реальностью Pokemon GO от студии Niantic заработала в этом году один миллиард долларов, сообщает ресурс Sensor Tower. Это рекорд для Pokemon GO, хотя и раньше доходы были не сильно меньше.

Приложение вышло в июле 2016 года и к настоящему времени заработало примерно 4,2 миллиарда долларов: $832 миллиона в год релиза, $589 миллионов в 2017 году, затем $828 миллионов в 2018 году и $902 миллиона в 2019-м. Наибольшие деньги принес рынок США: игроки здесь потратили на Pokemon GO 1,5 миллиарда долларов (36,3% от общей суммы).

Также американский рынок принес наибольшее число загрузок: 109 миллионов из 600 миллионов по всему миру. На втором месте Бразилия (65,2 миллиона), следом идет Мексика (37,3 миллиона).

78% всех загрузок Pokemon GO игроки совершили через Google Play, и лишь 22% — через App Store.

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Игра с дополненной реальностью Pokemon GO от студии Niantic заработала в этом году один миллиард долларов, сообщает ресурс Sensor Tower. Это рекорд для Pokemon GO, хотя и раньше...
 
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