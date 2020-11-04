﻿ В «Минск-Мире» приостановлено строительство девяти многоэтажек. Застройщик объяснил почему. 21.by
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В «Минск-Мире» приостановлено строительство девяти многоэтажек. Застройщик объяснил почему

04.11.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня минчане активно начали обсуждать «Минск-Мир». Повод — разбежавшаяся по Telegram-чатам информация о том, что приостановлено строительство сразу девяти домов в новом квартале, а еще по 11 перенесены сроки сдачи (в сторону увеличения). Действующие и потенциальные дольщики напряглись: это что, запахло долгостроем, кризисом, финансовыми проблемами? Onliner обратился в компанию Dana Holdings с просьбой прокомментировать тревожащую умы белорусов информацию.

—Руководствуясь требованиями законодательства, компания приняла решение приостановить строительства жилых домов по генплану №7.9, 7.10, 18.8, 22.3, 23.7, 25.8, 29.2, 30.3, 30.6, — пояснил представитель застройщика. — Это, к слову, дома, которые строятся за счет собственных средств заказчика комплекса, без привлечения средств дольщиков, физических и юридических лиц. Поэтому приостановка строительства этих девяти домов не затрагивает ничьих интересов, кроме интересов заказчика. Не стоит волноваться. А дом 7.11, который тоже упоминался в сообщении о приостановке строительства, по-прежнему возводится плановыми темпами.

В целом же у приостановки есть вполне конкретная причина. Результаты исследования рынка недвижимости показали большую заинтересованность покупателей в приобретении готового жилья, с выполненными отделочными работами, с установкой сантехнического оборудования и мебели. И приостановка строительства указанных жилых домов связана с принятием инвестором решения о выполнении в строящихся домах полной отделки, вплоть до установки мебели в квартирах. Выполнение этих работ связано прежде всего с необходимостью корректировки проектной документации.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня минчане активно начали обсуждать «Минск-Мир». Повод — разбежавшаяся по Telegram-чатам информация о том, что приостановлено строительство сразу девяти домов в...
 
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