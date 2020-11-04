Кочанова высказалась об эпичной встрече со студентами, которые смеялись над её попытками оправдать Лукашенко

Источник материала: KYKY

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от вчерашней встречи со студентами БГУ. Вот как мероприятие описывает государственное агентство «БелТА»:

«Председатель Совета Республики отметила: беседа в БГУ произвела на нее самые приятные впечатления.

«Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность», — сказала Наталья Кочанова о студентах и предложила им продолжать встречи и дискуссии. У молодежи есть конкретные конструктивные предложения. <...>

Студенты поблагодарили Наталью Кочанову за откровенность и отметили удачный формат разговора. «Обмен мнениями, нужный, полезный, состоялся. Был лес рук, и большое количество вопросов и ответов. С интересом восприняли предложение поучаствовать в деятельности Молодежного парламента и его проектах», — такое мнение высказал студент-магистрант факультета прикладной математики и информатики Дмитрий Баранов. Он рассказал, что вместе с другими студентами готов аргументированно изложить видение того, как Министерству образования и вузам нужно разрешать ситуацию с пропусками занятий.

Попросив о следующей встрече, студенты пообещали прийти на нее с конкретными предложениями.

В конце мероприятия около половины присутствовавших на нем студентов воспользовались возможностью пообщаться с председателем Совета Республики по личным вопросам».

О том, как на самом деле состоялись провальные переговоры Натальи Кочановой и протестующих студентов, которые смеялись над попытками чиновницы оправдать Лукашенко, мы во всех подробностях рассказали вот здесь .