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Кочанова высказалась об эпичной встрече со студентами, которые смеялись над её попытками оправдать Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от вчерашней встречи со студентами БГУ. Вот как мероприятие
«Председатель Совета Республики отметила: беседа в БГУ произвела на нее самые приятные впечатления.
«Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность», — сказала Наталья Кочанова о студентах и предложила им продолжать встречи и дискуссии. У молодежи есть конкретные конструктивные предложения. <...>
Студенты поблагодарили Наталью Кочанову за откровенность и отметили удачный формат разговора. «Обмен мнениями, нужный, полезный, состоялся. Был лес рук, и большое количество вопросов и ответов. С интересом восприняли предложение поучаствовать в деятельности Молодежного парламента и его проектах», — такое мнение высказал студент-магистрант факультета прикладной математики и информатики Дмитрий Баранов. Он рассказал, что вместе с другими студентами готов аргументированно изложить видение того, как Министерству образования и вузам нужно разрешать ситуацию с пропусками занятий.
Попросив о следующей встрече, студенты пообещали прийти на нее с конкретными предложениями.
В конце мероприятия около половины присутствовавших на нем студентов воспользовались возможностью пообщаться с председателем Совета Республики по личным вопросам».
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Кочанова высказалась об эпичной встрече со студентами, которые смеялись над её попытками оправдать Лукашенко
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от вчерашней встречи со студентами БГУ. Вот как мероприятие...
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