Литва призывает ЕС принять к Беларуси строгие меры в связи с запуском БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к главам Европейского совета и Еврокомиссии с призывом принять самые строгие меры в ответ на запуск БелАЭС.

«Существует очевидная необходимость в более действенных шагах ЕС, чтобы остановить небезопасную работу АЭС и защитить здоровье и благополучие граждан ЕС. Самая актуальная задача - ускорить выполнение рекомендаций ЕС по стресс-тестам на островецкой АЭС и задействовать все рычаги, чтобы вынудить Беларусь закрыть островецкую АЭС», - заявил Гитанас Науседа.

Беларусь пока не отреагировала на новое заявление Литвы. Напомним также, что после запуска БелАЭС Литва полностью прекратила закупки электроэнергии в Беларуси. Кроме того, закупки из России также будут производиться лишь при наличии доказательств, что это не электроэнергия с БелАЭС.