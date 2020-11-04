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Литва призывает ЕС принять к Беларуси строгие меры в связи с запуском БелАЭС

04.11.2020 18:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к главам Европейского совета и Еврокомиссии с призывом принять самые строгие меры в ответ на запуск БелАЭС.

«Существует очевидная необходимость в более действенных шагах ЕС, чтобы остановить небезопасную работу АЭС и защитить здоровье и благополучие граждан ЕС. Самая актуальная задача - ускорить выполнение рекомендаций ЕС по стресс-тестам на островецкой АЭС и задействовать все рычаги, чтобы вынудить Беларусь закрыть островецкую АЭС», - заявил Гитанас Науседа.

Беларусь пока не отреагировала на новое заявление Литвы. Напомним также, что после запуска БелАЭС Литва полностью прекратила закупки электроэнергии в Беларуси. Кроме того, закупки из России также будут производиться лишь при наличии доказательств, что это не электроэнергия с БелАЭС.

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к главам Европейского совета и Еврокомиссии с призывом принять самые строгие меры в ответ на запуск БелАЭС.
 
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