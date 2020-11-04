Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против властей Беларуси, включая Лукашенко — источник в Совете ЕС

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси, включая Александра Лукашенко. Об этом ТАСС сообщил 4 ноября источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.





«Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко», — сказал он.

По словам дипломата, это решение будет в ближайшие дни утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, после чего вступит в силу.

Ранее в октябре главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, если ситуация в стране не улучшится. В заявлении министров подчеркивалось тогда, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Евросоюз ввел 2 октября санкции в отношении около сорока официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Тогда в ЕС пояснили, что Лукашенко не включен в черный список, так как личные санкции против него подорвали бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией.