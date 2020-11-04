







После кампании в еврокубках проект распадается, а состав разбирают все понемногу — кому на кого хватает денег. В последние недели об этом сообщали различные, не связанные друг с другом источники.





Жена Веретило поведала, что капитан возвращается в Минск . Агент Милевского — что его звездный клиент, которому не предложено продлить контракт, возвращается в Украину. "Инсайдер" Владислав Татур — что Кисляк и Быков едут в столичное "Динамо", а Савицкого хочет забрать "Шахтер". Также помним, что в октябре Павловец перебрался в "Ростов".





А здесь еще подоспела информация, что шесть-семь других игроков (в числе которых Нойок, Диалло, Седько) останутся в городе над Бугом, но перейдут в "Рух". Как переходили летом Садовский и Шевченко. А еще раньше и легионеры — Осучукву с Васильевым, и молодежь — Никифоренко, Богомольский, Антилевский-младший.





Все это происходило постепенно. И приход Сергея Ковальчука вместо Марцела Лички в "Динамо", когда Александр Седнев в "Рухе", и собственно второй клуб в городе — тоже звенья одной цепи. Но резко обрубать концы было нельзя — впереди маячила Лига чемпионов.





И все это важно для понимания того, по какой именно причине в Бресте наступает массовый исход игроков. Хлопцы, как в "Свадьбе в Малиновке", стали разбегаться в разные стороны. Но вовсе не потому, что у пана атамана нема золотого запасу. Просто, похоже, изменились приоритеты.





Еще недавно в "Динамо" имелись значительные финансовые проблемы. Этого не скрывал босс клуба Александр Зайцев, который летом признавался в интервью, что игроки получают в лучшем случае по 10 процентов от зарплат. Но покажите, у кого в то время не было схожих экономических трудностей! Сейчас, сказывают, долги перед командой погашены, пусть даже и частично.





Все оттого, что брестчанам достались деньги от УЕФА за участие в еврокубках. Обычно эти средства приходят значительно позже — зимой. Но теперь в Ньоне, похоже, решили произвести выплаты как можно скорее — в пору пандемии для клубов это крайне важно. И это еще одна важная деталь, объясняющая, что нынешний уход игроков из "Динамо" с теми, еще летними, проблемами, похоже, никак не связан. Все было предопределено раньше.





То, что любой частный инвестор приходит в наш футбол временно, а не как Роман Абрамович в "Челси", ясно уже с первого дня его пребывания здесь. И порой получалось вполне успешно. "Дарида" как-то забралась на первое место, шумели "Крумкачы", а самый красноречивый пример — Владимир Романов и МТЗ-РИПО. Эта команда завоевывала медали и кубки, не раз выступала в Лиге Европы. А когда литовский бизнесмен так и не заполучил землю в районе стадиона "Трактор" (даже неважно, в полное или частичное владение), проект моментально свернулся.





Так вот, приходилось сталкиваться с версией, что и у Зайцева в Бресте все вышло именно так. По крайней мере, и сам он рассказывал в июне, что "пока не можем получить землю. Нужен достаточно крупный участок земли... Вокруг стадиона мы запланировали инфраструктуру, которая является чисто коммерческой... Это требует площадей. Минимально — под 40 гектаров".





Впрочем, это лишь одно из возможных объяснений того, почему "Динамо" в сфере интересов Зайцева отходит на второй план. Так или иначе, кто платит, тот и заказывает музыку. А руководство клуба вольно распоряжаться средствами так, как считает нужным.





Не исключено, что чемпионскую команду сейчас отбросит на несколько лет назад, когда продавали офис, искали 3G-модем и жаловались на джинсы. Но ведь с тем ее тогда и брали. А пока все идет к тому, что кубковый матч в Борисове 5 декабря станет для команды лебединой песней. И где-нибудь в феврале мы непременно приготовим материал под названием "Куда разбежалось брестское "Динамо".





А кому стало плохо от этого союза? Всем — хорошо. Особенно самому "Динамо", которое впервые стало чемпионом, набрало трофеев и остановилось на расстоянии вытянутой руки от группы еврокубков. Плохо стало разве что БАТЭ, которому прервали гегемонию в стране и, похоже, отлучили от этих самых групповых стадий еврокубков всерьез и надолго. А футбол в Бресте не загнется в любом случае. В конце концов, даже если у "Динамо" все будет плохо, есть и остается "Рух".