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Путин зачитал строки из Библии, Корана, Торы и Ганджура

04.11.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин обратился к представителям религиозных объединений и процитировал на встрече с ними Библию, Коран, Тору и Ганджур. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава РФ подчеркнул, что во всех четырех священных книгах заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций.

Он по очереди зачитал строки из каждого издания. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — процитировал Библию Путин. После президент произнес строки из Корана: «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне».
Следующий завет был из Торы: «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего — и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя».

«И, наконец, слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь"», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что недопустимо использовать религиозные и национальные чувства для провокаций и оправдания экстремизма.
 
 
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Президент России Владимир Путин обратился к представителям религиозных объединений и процитировал на встрече с ними Библию, Коран, Тору и Ганджур. Об этом...
 
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