У мужчины в багажнике нашли плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома. Милиция отмечает, что этот плакат он «изготовил из хулиганских побуждений».





Кроме того, по версии милиции, он разместил плакат с изображением главы ЦИК Лидии Ермошиной на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского.





the-village.me Оба плаката в милиции посчитали «циничными», что и стало поводом для уголовного дела, пишет





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Заметим, что за плакаты уголовное дело заводится в Беларуси впервые. Но с учетом того, что мы живем сейчас в условиях, как говорят юристы, правового дефолта, это уже не удивляет.









Зато по тысячам заявлений избитых и покалеченных силовиками беларусов, по сотням подтвержденных документально фактам пыток, наконец, по убийству Александра Тарайковского СК на данный момент не завел НИ ОДНОГО ДЕЛА!





Кстати, из-за «оскорбления» Ермошиной уже заводится не первое уголовное дело. В начале июня Лидия Ермошина заявила, что расценивает слово «прихлопнуть», которое звучало на пикетах Тихановского в ее отношении, как угрозу ее убить в связи с выполнением профессиональных обязанностей.





В июле Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского.