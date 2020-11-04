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Посмотрите на этот "циничный" плакат про Ермошину: из-за него завели уголовное дело

04.11.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УВД Гродненского облисполкома сообщило, что сегодня ночью был задержан 30-летний житель Волковыска, который стал фигурантом уголовного дела по статье за хулиганство из-за... плакатов.
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У мужчины в багажнике нашли плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома. Милиция отмечает, что этот плакат он «изготовил из хулиганских побуждений». 

Кроме того, по версии милиции, он разместил плакат с изображением главы ЦИК Лидии Ермошиной на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского.

Оба плаката в милиции посчитали «циничными», что и стало поводом для уголовного дела, пишет the-village.me

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Заметим, что за плакаты уголовное дело заводится в Беларуси впервые. Но с учетом того, что мы живем сейчас в условиях, как говорят юристы, правового дефолта, это уже не удивляет.


Зато по тысячам заявлений избитых и покалеченных силовиками беларусов, по сотням подтвержденных документально фактам пыток, наконец, по убийству Александра Тарайковского СК на данный момент не завел НИ ОДНОГО ДЕЛА!

Кстати, из-за «оскорбления» Ермошиной уже заводится не первое уголовное дело. В начале июня Лидия Ермошина заявила, что расценивает слово «прихлопнуть», которое звучало на пикетах Тихановского в ее отношении, как угрозу ее убить в связи с выполнением профессиональных обязанностей. 

В июле Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского.
 
 
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УВД Гродненского облисполкома сообщило, что сегодня ночью был задержан 30-летний житель Волковыска, который стал фигурантом уголовного дела по статье за...
 
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