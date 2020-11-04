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Отчисленных из белорусских вузов студентов-медиков готов принять Киевский медицинский университет
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает ТК "Белые халаты"
Киевский медицинский университет НМУ им. Богомольца выразил свою поддержку студентам БГМУ.
От лица НМУ студентам БГМУ были выражены уважение и поддержка. В письме отмечается, что любые преследования из-за политических убеждений недопустимы.
НМУ им. Богомольца готов протянуть руку помощи репрессированным студентам и дать возможность продолжить обучение в Киеве.
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Об этом сообщает ТК "Белые халаты"
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