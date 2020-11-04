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Байден вырвался в лидеры во втором колеблющемся штате

04.11.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане.

Как сообщает Bloomberg, там подсчитано 87 — 96% голосов, пишет РБК.

Сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%.

В Мичигане разыгрывается 16 голосов выборщиков.

Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.

До этого бывший вице-президент США также перехватил инициативу в Висконсине.

 
 
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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане.
 
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