|
Байден вырвался в лидеры во втором колеблющемся штате
Источник материала: АФН
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане.
Как сообщает Bloomberg, там подсчитано 87 — 96% голосов, пишет РБК.
Сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%.
В Мичигане разыгрывается 16 голосов выборщиков.
Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.
До этого бывший вице-президент США также перехватил инициативу в Висконсине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)