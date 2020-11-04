Что такое судорожный синдром и что делать, если случились судороги

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Судорожным синдромом называют расстройство функций центральной нервной системы, для которого характерно периодическое появление судорог. О его проявлениях и первой помощи рассказывает портал «Здоровые люди» ( 24health.by ).



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Как проявляется судорожный припадок

Судорожный припадок может сопровождать рвота, непроизвольное мочеиспускание, дефекация, выделение пены изо рта. Больной не в состоянии контролировать свои действия, поэтому частым последствием такого припадка являются различные увечья.

Судороги сопровождаются расстройствами восприятия окружающей действительности, психики. Также страдают пищеварительная, выделительная, дыхательная, нервная, мышечная и другие системы органов. Основным заболеванием, проявляющимся судорогами, является эпилептическая болезнь.

Судороги могут вызывать такие заболевания ЦНС, как менингит, энцефалит, опухоль, артериальные и венозные аневризмы головного мозга, также травмы головы, инсульты и кровоизлияния в оболочки мозга, абсцесс головного мозга.

Отравления тяжелыми металлами, инфекции, переохлаждение, интоксикация организма — все это может стать причиной судорог как у взрослых, так и у детей.

Как правило, судороги протекают с потерей сознания. Если же они являются симптомом истерии, то для начала судорожного синдрома не характерна потеря сознания.

При эпилептической болезни на фоне правильно подобранного у невролога лечения, без нарушения режима, судороги бывают редко.

На практике чаще всего приходится сталкиваться с судорожным синдромом у детей на фоне высокой температуры тела (причина — у них еще неокрепшая нервная система) и у злоупотребляющих алкоголем (особенно низкокачественным, его суррогатами), а также у больных сахарным диабетом при резком снижении уровня сахара в крови.

Здесь следует отметить, что у детей часто наблюдается состояние, похожее на послесудорожный период (вялость, апатия, неактивность, заторможенность) при закапывании носовых капель, содержащих производные нафтизина. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, принимать препараты следует только по назначению педиатра.

Все случаи судорожного синдрома у детей, а также впервые возникшие у взрослых должны быть на контроле врача. Такие пациенты подлежат госпитализации (для обследования и выявления причины).

Первая помощь при судорогах

Первое, что нужно сделать, — это успокоить себя и окружающих, не паниковать, ведь ваши действия должны быть последовательными и точными.

Необходимо обеспечить доступ свежего воздуха. Расстегните ворот или снимите стесняющую одежду.

Стоит следить за предметами, которые расположены рядом с больным (убрать все те, которые могут нанести травму). Положите под голову подушку или что-нибудь мягкое.

Если у человека началась рвота, поверните его на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.

Во время припадка нужно придерживать больного, чтобы он не получил травму, при этом не прилагая чрезмерных усилий, чтобы удержать судороги, иначе могут возникнуть надрывы мышц.

И ни в коем разе не пытаться разжать рот (больной все равно некоторое время не дышит из-за судорог дыхательных мышц, а если начнет дышать, то будет через нос). Кроме этого, можно нанести различные травмы в полости рта, а обломки зубов могут попасть в трахею и вызвать удушье. Разжимать зубы допустимо только при попадании между ними языка (во время судорог больной может его просто откусить).

И главное — должна быть немедленно вызвана скорая помощь!