Какими домами владеет Джо Байден, который может стать президентом США

Источник материала: Tut.by

Джо Байден может стать президентом США. Его противником выступает действующий президент США Дональд Трамп. О недвижимости Трампа известно многое, до своего президентского срока он руководил девелоперской компанией Trump Organization . В этой статье РБК собрал все, что известно о недвижимости Джо Байдена.



Фото: Reuters

Находясь на госслужбе или занимаясь политикой в течение 44 лет, Байден часто называл себя «Джо из среднего класса» (Middle Class Joe), а также «самым бедным членом сената». Однако в публикации The Wall Street Journal от февраля 2020 года «бедность» Байдена связывается с его одержимостью недвижимостью.

«Еще в школе меня соблазняла недвижимость» — такая фраза содержится в книге Джо Байдена Promises to Keep («Сдержать обещания»), которую он написал в 2008 году. Очень часто в своей жизни 77-летний политик вкладывал все свои деньги в покупку недвижимости. Приобретать дома он начал в возрасте 20 лет, взяв одновременно несколько ипотечных кредитов. По оценке Forbes , в 2019 году Байден и его жена Джилл владели капиталом в 9 млн долларов, из которых около 4 млн пришлось на недвижимость.

Купив и быстро продав три небольших и недорогих дома, Джо Байден совершил свою первую серьезную покупку — он приобрел вековой колониальный дом на Норт-Стар-Роуд в крупнейшем городе штата Делавэр Уилмингтоне. В Делавэре молодой Байден работал адвокатом.

В 1972 году в жизни 29-летнего Байдена произошли два события: в автокатастрофе разбились его жена и дочь, а сам он одержал победу на местных выборах в сенат. Байден продал дом на Норт-Стар-Роуд и купил особняк в том же штате, но в более престижной локации, за 185 тысяч долларов.

Байден продал этот особняк в 1992 году за 1,2 млн долларов, а на вырученные деньги приобрел 4 акра (1,6 га) земли по соседству на Барли-Милл-Роуд. Здесь, вдали от посторонних глаз, политик построил дом, которым владеет до сих пор. Во время своего вице-президентства в 2009—2017 годах Байден сдавал этот дом Секретной службе за 2,2 тыс. долларов в месяц, сказано в публикации The Wall Street Journal.

Журнал Town & Country также приписывает к текущей коллекции недвижимости Джо Байдена летний дом на Атлантическом побережье. Этот объект недвижимости Байден приобрел в 2017 году за 2,3 млн долларов. Трехэтажный дом с шестью спальнями расположен на большом приусадебном участке.

С 2017 года Байден проживает в арендуемом особняке в Маклине, штат Вирджиния. Дом в георгианском стиле принадлежит венчурному инвестору, по расчетам Zillow , Байдену он обходится в 20 тыс. долларов в месяц. В особняке пять спален, тренажерный зал, сауна, а подъездная дорога рассчитана на 20 автомобилей.

Джо Байден окончил Университет Делавэра, где изучал историю и политологию, и Сиракузский университет, где изучал право. На протяжении 35 лет был сенатором от штата Делавэр (избрался в сенат в 30-летнем возрасте), в разные периоды возглавлял в этой палате судебный комитет и комитет по международным отношениям. С 2009 по 2017 год — вице-президент при Бараке Обаме. Семейное положение: женат на учительнице английского языка Джилл Трейси Якобс. Первая жена Нелия погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с маленькой дочерью Наоми. У Байдена двое детей: сын Хантер от первого брака и дочь Эшли от второго.