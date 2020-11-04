Летяга впервые показалась днем. Успокаивающее видео из параллельной реальности (видео)

Источник материала: Onliner

Сначала считалось, что летяг у нас не существует. Потом — что, ладно, существуют — но только чуть-чуть и сугубо ночью… А на днях АПБ впервые в белорусской истории сняла зверюгу днем! Это очередной прорыв в отечественной зоологии. Кроме того, удалось наснимать немало забавного — там, в районе дупла, оказывается, нешуточный трафик. Гоняют во всю мощь. Закончите рабочий день чем-то хорошим.

Первое видео с белорусскими белками-летягами было опубликовано в январе. Тогда невероятно скрытных грызунов удалось снять ночью с помощью фотоловушки. При дневном свете зверьки до сих пор не показывались в кадре. На этот раз белка почему-то решила выглянуть из дупла днем. Увиденное снаружи ее не очень заинтересовало, она вернулась спать. Зато биологи счастливы.

Представитель «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Алеся Башаримова обращает внимание, что ловушка зафиксировала и других персонажей, появлявшихся в этом районе. Идентифицированы бурозубка, дятлы, лось, соня. Куница очень старалась попасть в дупло, но не пролезла.

Для тех, кто хочет сам найти логово летяги, предусмотрена инструкция. Там несложно, нужно разбираться в сортах оранжевого.

Съемки продолжаются. Следующая наша цель — увидеть, как летяга жонглирует факелами, сдает ЦТ и уходит в IT. Скептики не верят, что такое бывает, но когда-то они же сомневались и в самом существовании этого грызуна в нашей стране.

Поиски проводились в рамках инициативы «Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!», которая реализовывалась АПБ в партнерстве с Городским лесхозом, объединением «Неруш» и НПЦ НАН по биоресурсам. Все происходило в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», который финансируется ЕС и реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды.