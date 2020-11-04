Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Волохович: разрешить ситуацию с Кондрусевичем может его диалог с Лукашенко

Глобальное противостояние условно либеральных и консервативных сил приблизилось к своему апогею во многих странах, и Беларусь и Польша не являются исключениями, примеры тому ― последние события, связанные с главой католической церкви в Беларуси митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, и польская протестная волна, последовавшая за принятым в стране запретом на аборты. Какова взаимосвязь этих событий, и какие выходы можно найти в сложившихся обстоятельствах, рассуждает собеседник Sputnik, общественный деятель, член Экспертного совета по вопросам защиты жизни и семьи Минско-Могилевской архиепархии, директор благотворительного фонда "Открытые сердца" Владислав Волохович.

По его словам, ситуация с митрополитом Кондрусевичем назревала давно ― на протяжении последних 7-8 лет у митрополита не было прямых контактов с действующей белорусской властью, несмотря на многочисленность конфессии и ее активность.

"Это вторая по размеру конфессия в Республике Беларусь, а по активности, может, даже и первая. Это люди, которые небезразличны, которые реагируют на то, что происходит, и то, что нет прямых контактов власти с руководителем католической церкви, конечно, для митрополита это обидно и досадно. И учитывая, что последние несколько лет он активно участвовал в защите традиционных семейных ценностей, его подрубило, что не было никакой реакции властей на то, что при активном участии католической церкви были собраны 52 тысячи подписей с просьбой принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ и других извращений. И в конце концов нервы не выдержали, и когда начались задержания, он начал активно выражать свое недовольство", ― рассуждает Волохович.

Единственным выходом из сложившейся ситуации собеседник Sputnik считает прямой диалог митрополита с президентом, "чтобы не было заочных обвинений в том, что кто-то является исполнителем воли Варшавы, или Брюсселя, или еще чьей-то, чтобы просто сесть и поговорить вживую лицом к лицу". Когда есть конфликтная ситуация, нужно разговаривать, если есть на то воля президента, считает Волохович.

Что касается протестных событий в Польше, то на данный момент это единственная европейская страна, которая "смогла с 1993 года отмотать назад абортное законодательство", говорит собеседник Sputnik.

"До 1993 года аборты в Польше были разрешены, и под влиянием Иоанна Павла II на всенародном референдуме удалось принять закон и сделать нелегальными все аборты, кроме трех исключений. То, что произошло сейчас, это последствие того самого закона. Конституционный трибунал Польши проголосовал за то, чтобы запретить одно из исключений (дети, которые диагностируются как больные, чаще всего ― с синдромом Дауна, запретить их убивать). То, что это вызвало протесты, подтверждает и то, что происходит у нас в Беларуси, что любые консервативные поползновения политиков, любая консервативная повестка сразу же провоцирует протесты. В Польше действуют точно такие же силы как действуют у нас в Беларуси", ― говорит Волохович.

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