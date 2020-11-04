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Ночь после выборов в США: американцы вышли на протесты – видео
04.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Соединенных штатах 3 ноября состоялись президентские выборы. После в некоторых городах начались протесты.
В Вашингтоне мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией, что привело к арестам. После закрытия избирательных участков протестующие прошли по улицам с маршем. Организаторы шествия призвали избирателей выступить против действующего президента Дональда Трампа и поддержать демократические устои государства. Демонстранты размахивали флагами Black Lives Matters, скандировали лозунги и запускали фейерверки.
В Портленде митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. Некоторые протестующие были в защитной экипировке.
В Сиэтле люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.
Во вторник, 3 ноября, в США прошли 59-е выборы президента. На место главы государства претендуют представитель Республиканской партии действующий президент Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джозеф Байден. Официально Байден лидирует на выборах с минимальным отрывом, но подведение окончательных итогов затягивается.
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Протестующие вышли на улицы американских городов после закрытия избирательных участков. Смотрите на видео, что происходит в США после президентских выборов.
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