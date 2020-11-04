Ночь после выборов в США: американцы вышли на протесты – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Соединенных штатах 3 ноября состоялись президентские выборы. После в некоторых городах начались протесты.

В Вашингтоне мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией, что привело к арестам. После закрытия избирательных участков протестующие прошли по улицам с маршем. Организаторы шествия призвали избирателей выступить против действующего президента Дональда Трампа и поддержать демократические устои государства. Демонстранты размахивали флагами Black Lives Matters, скандировали лозунги и запускали фейерверки.

В Портленде митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. Некоторые протестующие были в защитной экипировке.

В Сиэтле люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли 59-е выборы президента. На место главы государства претендуют представитель Республиканской партии действующий президент Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джозеф Байден. Официально Байден лидирует на выборах с минимальным отрывом, но подведение окончательных итогов затягивается.