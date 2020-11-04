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Американские биохимики создали безопасную краску для волос из шампиньонов

04.11.2020 19:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: umdis.org

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemistry of Materials.

Американцы разработали краску для волос, основным компонентом которой служат шампиньоны, пишет РБК. Она гипоаллергенна, долго удерживает новый цвет и защищает волосы от негативного влияния ультрафиолетового излучения.

В коже, волосах и ногтях содержится меланин. Этот пигмент окрашивает клетки и в то же время защищает их от радиации и ультрафиолета. Меланин содержится и в грибах, в том числе в шампиньонах. Исследователи выделили из них природные ферменты и доработали их.

При окраске волос пигмент удаляется с помощью окислителей, после чего новый цвет вносится в составе смеси из аммиачной воды и искусственной краски.

Разработчики заявляют, что инновационная краска безопасна для организма, много дней сохраняет новый цвет и защищает волосы от негативного влияния ультрафиолетового излучения. Она не тускнеет даже при многократном мытье головы.

Впрочем, у краски есть один серьезный недостаток: с ее помощью можно окрасить волосы только в естественные цвета. Ученые пообещали придумать, как разнообразить цветовую линию.

 
 
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Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemistry of Materials.
 
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