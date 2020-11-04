|
Американские биохимики создали безопасную краску для волос из шампиньонов
04.11.2020 19:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: umdis.org
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemistry of Materials.
Американцы разработали краску для волос, основным компонентом которой служат шампиньоны, пишет
В коже, волосах и ногтях содержится меланин. Этот пигмент окрашивает клетки и в то же время защищает их от радиации и ультрафиолета. Меланин содержится и в грибах, в том числе в шампиньонах. Исследователи выделили из них природные ферменты и доработали их.
При окраске волос пигмент удаляется с помощью окислителей, после чего новый цвет вносится в составе смеси из аммиачной воды и искусственной краски.
Разработчики заявляют, что инновационная краска безопасна для организма, много дней сохраняет новый цвет и защищает волосы от негативного влияния ультрафиолетового излучения. Она не тускнеет даже при многократном мытье головы.
Впрочем, у краски есть один серьезный недостаток: с ее помощью можно окрасить волосы только в естественные цвета. Ученые пообещали придумать, как разнообразить цветовую линию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemistry of Materials.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)