«Не умереть с голода помогают люди». Как инвалид у чиновников правду ищет

После приема у министра труда и социальной защиты 51-летний житель Кобрина Александр Кравчук вышел на одиночный пикет с плакатом «Помогите жертве правового социального государства».





4 ноября Александр Кравчук пришел на личный прием к министру труда и социальной защиты Ирине Костевич, чтобы поднять проблему дискриминации инвалидов, в частности, невозможности трудоустройства:

«Это была, наверное, наша шестая встреча. Главный посыл министра в том, что государство делает по отношению к людям с инвалидностью, в частности, ко мне, всё, что может. Я ей говорил, что уже несколько лет не могу найти работу. Считаю дискриминацией то, что как только работодатели узнают о моей группе инвалидности, сразу отказывают в работе. Министр ответила, что это мое личное мнение, мое восприятие ситуации, которая во многом возникла из-за меня».

Взрыв, потеря ноги и инвалидность

Александр Кравчук стал инвалидом в 2016 году. Ехал из Кобрина с женой и сыном в Минск. На заправке в Барановичах его «газовый» «Фольксваген Туран» взорвался. К счастью, все остались живы. Жена и ребенок получили ссадины, а вот Александру повезло меньше — ему оторвало левую ногу чуть ниже колена.

Вторую группу инвалидности дали пожизненно, и мужчина стал добиваться, чтобы нашли виновных в произошедшем. Уголовное дело, которое не завершено до сих пор, возбудили через несколько месяцев после ЧП. К тому времени он уже обратился в Администрацию президента и к руководству Следственного комитета.

Экспертизы еще идут, хотя часть документов утеряна. Мужчина считает, что взрыв случился из-за проблемы с газовым оборудованием, о которой производитель знал: «Фольксваген» в 2016 году объявил об отзыве около 30 тысяч автомобилей, работающих на сжатом природном газе. Наиболее вероятной причиной беды сам Александр считает коррозию баллона. Также Кравчук отмечает, что дилер, у которого проводился осмотр автомобиля и менялась часть газового оборудования, полностью со своей задачей не справился.

Александр Кравчук лечился долго — смог ходить через год, когда сделали протез:

«Чтобы получить протез (выдаются бесплатно), рассчитанный на два года, надо несколько раз приезжать в Минск за 300 километров. Каждый протез делается индивидуально, приходится заказывать комплектующие. Сейчас мой протез состоит из частей разных производителей. Любой протез натирает, особенно, когда жарко. Шинно-кожаный протез, который был изначально, — устаревшая модель. Когда я приехал через два года заказывать протез второй раз, знал, что есть более современные модели. Мне пришлось добиваться, чтобы получить более современную. И отличия я чувствую — используется силиконовый чулок на культю, есть манжета, удерживающая приспособление на ноге. Разница в цене большая — тот протез, который у меня теперь, стоит около пяти тысяч долларов в эквиваленте, это раз в пять дороже самого простого».

Как выжить?

До взрыва и инвалидности Кравчук занимался бизнесом в сфере переработки пиломатериалов. Еще у него была агроусадьба. После травмы всё рассыпалось — семья распалась, бизнес был потерян.

Александр переселился в дом, который раньше использовался как агроусадьба. У него была еще земля в пожизненном наследуемом пользовании, на которой был заросший заболоченный водоем. Мужчина с помощью своих друзей организовал его очистку и… получил штраф в размере пяти с половиной тысяч рублей за «нанесенный экологический ущерб».

Крачук даже не представлял, что нарушает закон: «Потом мне разъяснили, что по документам это земля, выделенная для личного подсобного хозяйства, там не должно было быть водоема. Меня пытались обязать привести водоем в состояние, в котором он был до того, как я его очистил. Правда, потом в администрации района решили его узаконить на условии, что я откажусь от права пользования землей. Так что теперь земли у меня нет, но есть финансовые обязательства перед государством».

Половину пенсии государство забирает в счет начисленных Кравчуку штрафов за нарушение экологического законодательства. Также он в рассрочку платит компенсацию за нанесенный экологический ущерб в размере 5,5 тысячи рублей:

«Получается, с 2018 года из моей пенсии в размере 395 рублей мне выплачивают 50 рублей. У меня сформировалась довольно большая пенсия по инвалидности, потому что я имею большой трудовой стаж, зарплата была неплохая. Очень многие люди с инвалидностью, которые не успели поработать или мало зарабатывали, получают пенсию около 200 рублей».

Александр Кравчук пытался обжаловать решение суда Кобринского района — аргументировал тем, что не знал, что привести водоем в порядок означает нарушить экологическое законодательство, что пытался найти средства для жизни — хотел начать выращивать лекарственные растения. Наконец, писал в жалобе, что размер штрафа должен быть адекватен реальности, иметь воспитательную, не разорительную цель: «Ведь, по сути, я поставлен на грань физического выживания. Мне помогают люди не умереть с голода».

С судом Кравчук столкнулся еще и в августе 2020-го. Он был задержан сотрудниками Кобринского РОВД:

«Я искал своего сына вечером 10 августа. Он приехал домой из Польши, где учится на врача. Потом выяснилось, что сын сфотографировал милиционеров, которые стояли на площади Ленина, его задержали. Я в поисках сына подошел к милиционерам на площади, меня кинули в автозак и доставили в РОВД. Там мне стало плохо. Поскольку протез был поврежден, вытащили без него меня во дворик, посадили на лавку под дождем. Затем бросили на пол в коридоре РОВД. Практически все время я провел там на полу. Не было ни костылей, ни коляски. Отпустили ночью».

На Александра 11 августа составили протокол по ст. 23.34. Далее с ним случилось невообразимое по сегодняшним временам — судья Кобринского суда Вадим Зданович прекратил административное дело против него за недоказанностью виновности.

Нужна работа, не подачки

С 2018 года Кравчук пытается найти работу, но не получается. В агроусадьбу надо вложить немало денег, чтобы принимать гостей. Да и нужен помощник, потому что сам Александр ежегодно проводит в больнице около трех месяцев:

«В такой ситуации вести бизнес сложно. Я стал на учет в службу занятости Кобрина. У меня есть специальность техника-механика. В 2019 году дистанционно начал обучаться менеджменту. Когда я обращаюсь по вакансиям, которые мне предоставляет биржа труда, находят законные способы, чтобы мне отказать».





Чтобы люди с инвалидностью могли получить работу, работодатель должен быть заинтересован экономически, уверен Александр: «Мне не нужны подачки. Люди с инвалидностью имеют такое же право на труд, как и все остальные. Я вижу, что сейчас разрабатывается возможность введения квот для инвалидов, но этот механизм не будет работать, если организации обяжут брать инвалидов на определенное количество мест. Они будут упираться. Должна быть разработана система льгот для предприятия, чтобы ему было выгодно, ведь бизнес — это извлечение прибыли, а потом уже всё остальное».