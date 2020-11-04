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Центр CERT.BY сообщает об «атаках ранее неизвестной правительственной хакерской группировки»

04.11.2020 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) в сентябре зафиксировал ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением пользователей национального сегмента интернета, сообщается на сайте центра.

Центр CERT.BY сообщает об «атаках ранее неизвестной правительственной хакерской группировки»

«Основываясь на результатах анализа данных, полученных в ходе исследования экземпляров вредоносного программного обеспечения, можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об обнаружении этой группировки недавно сообщил международный разработчик антивирусного программного обеспечения — компания ESET.

Впервые CERT.BY обнаружил рассылку подобного вредоносного ПО в начале 2020 года. С тех пор немного изменился вид вредоносного вложения в фишинговых письмах и был добавлен новый функционал по защите от обнаружения на компьютере жертвы.

«Среди целей злоумышленников по-прежнему встречаются сотрудники предприятий частного и государственного секторов различной направленности, а также силовых ведомств, госорганов и организаций», — сообщает CERT.BY.

Основная задача национального центра реагирования на компьютерные инциденты — снижение уровня угроз информационной безопасности национального сегмента интернета. CERT.BY осуществляет сбор, хранение и обработку статистических данных, связанных с распространением вредоносных программ и сетевых атак на территории Беларуси, а также реагирование на сами инциденты как в информационных системах государственных органов и организаций, так и у самостоятельно обратившихся субъектов национального сегмента интернета.

 
 
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Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) в сентябре зафиксировал ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным...
 
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