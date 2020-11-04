ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты: в Беларуси в дни протестов замедляют работу Telegram

04.11.2020 19:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белтелеком — государственный провайдер-монополист, вероятно, замедляет передачу медиафайлов в мессенджере Telegram во время массовых протестов в Беларуси. К такому выводу пришли специалисты телеграмм-канала «For Bynet».

Эксперты: в Беларуси в дни протестов замедляют работу Telegram
Иллюстрация: Радыё Свабода.

Как передает Радыё Свабода, 1 ноября с 11:00 до 23:30 абоненты ByFly и проводного оператора МТС наблюдали за медленной загрузкой медиафайлов в Telegram. Это было видно, когда были отключены службы VPN и прокси.

В одной из подсетей Telegram около тысячи IP-адресов. Bynet просканировал их и обнаружил, что у оператора ByFly были значительные задержки при запросе до трети из них. При доступе по этим адресам от других белорусских провайдеров задержка была в пределах нормы. Это означает, что между пользователем ByFly и некоторыми IP-адресами Telegram произошла задержка, что сказалось на скорости загрузки и выгрузки медиафайлов.

Эксперты считают, что задержка произошла в Беларуси, как минимум на стороне оператора ByFly, и ее целью было замедление работы мессенджера, в частности передачи фото и видео.

Авторы анализа предполагают, что для замедления работы мессенджера можно использовать технологию DPI (Deep Packet Inspection).

«Белтелеком» утверждает, что 1 ноября сбоев не было.

Проблемы наблюдались и в понедельник, как раз во время «Марша пенсионеров». Судя по замерам 2 ноября, у ByFly снова были необычно длинные запросы на IP-адреса Telegram.

Исследователи трафика дают пользователям предыдущий совет — используйте VPN и прокси для упрощения работы с Telegram. Эксперты также призывают использовать специальные программы для измерения скорости и качества соединений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белтелеком — государственный провайдер-монополист, вероятно, замедляет передачу медиафайлов в мессенджере Telegram во время массовых протестов в Беларуси. К такому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американские биохимики создали безопасную краску для волос из шампиньонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика