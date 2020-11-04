Видефакт. На Шри-Ланке спасено более сотни выброшенных на берег китов

В Шри-Ланке береговая охрана и волонтеры спасли 120 выброшенных на берег китов, потеряв только двух морских млекопитающих.



Фото: kratko-news.com.

Как сообщает портал kratko-news , спасательная операция проводилась на западном побережье страны. Это самый большой выброс такого типа, когда-либо зарегистрированный в островном государстве. Морякам, береговой охране и волонтерам удалось вытащить не менее 120 китов с мели. Стадо выбралось на берег в Панадуре, в 25 км к югу от столицы Коломбо.

Спасатели использовали патрульный катер, чтобы направить китов в более глубокие воды Индийского океана.