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Видефакт. На Шри-Ланке спасено более сотни выброшенных на берег китов
Источник материала: Навiны
В Шри-Ланке береговая охрана и волонтеры спасли 120 выброшенных на берег китов, потеряв только двух морских млекопитающих.
Как сообщает портал
Спасатели использовали патрульный катер, чтобы направить китов в более глубокие воды Индийского океана.
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В Шри-Ланке береговая охрана и волонтеры спасли 120 выброшенных на берег китов, потеряв только двух морских млекопитающих.
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