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Видефакт. На Шри-Ланке спасено более сотни выброшенных на берег китов

04.11.2020 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Шри-Ланке береговая охрана и волонтеры спасли 120 выброшенных на берег китов, потеряв только двух морских млекопитающих.

Видефакт. На Шри-Ланке спасено более сотни выброшенных на берег китов
Фото: kratko-news.com.

Как сообщает портал kratko-news, спасательная операция проводилась на западном побережье страны. Это самый большой выброс такого типа, когда-либо зарегистрированный в островном государстве. Морякам, береговой охране и волонтерам удалось вытащить не менее 120 китов с мели. Стадо выбралось на берег в Панадуре, в 25 км к югу от столицы Коломбо.

Спасатели использовали патрульный катер, чтобы направить китов в более глубокие воды Индийского океана.

 
 
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В Шри-Ланке береговая охрана и волонтеры спасли 120 выброшенных на берег китов, потеряв только двух морских млекопитающих.
 
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