Около 200 сотрудников Оперного театра вступились за своих коллег

— Мы — артисты и сотрудники Большого театра Беларуси, мы — творческий авангард страны, мы — семья, в которой нет и не может быть лишних людей. Мы десятилетиями создавали имидж Большого театра Беларуси и в нашей стране, и в мире. Мы всегда проповедуем верность традициям классики, духовности и гуманизма. Те вершины, которых мы достигли, это наша общая заслуга. Результат таланта, трудолюбия и единодушия и чувство дружеского плеча рядом. Это результат усилий каждого из нас. Мы не гайки, которые можно выкрутить и выбросить прочь. Мы — душа театра, его сердце и голос.





Сейчас наш коллектив обескровливают, вырывая из него блистательных, незаменимых людей, наших коллег по сцене, братьев и сестер по духу. Мы не согласны с решением об увольнении ведущих представителей театра: заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь дирижера Андрея Галанова, обладателя медали Франциска Скорины, солиста оперы Ильи Сильчукова, заслуженной артистки Республики Беларусь, концертмейстера Регины Саркисовой, артистов оркестра Аллы Джиган и Александры Потеминой.



