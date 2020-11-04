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Около 200 сотрудников Оперного театра вступились за своих коллег

04.11.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

188 сотрудников Национального театра оперы и балета Беларуси записали обращение. Они не согласны с увольнением своих коллег. Видео обращения появилось в Telegram-канале Белорусского фонда культурной солидарности.

— Мы — артисты и сотрудники Большого театра Беларуси, мы — творческий авангард страны, мы — семья, в которой нет и не может быть лишних людей. Мы десятилетиями создавали имидж Большого театра Беларуси и в нашей стране, и в мире. Мы всегда проповедуем верность традициям классики, духовности и гуманизма. Те вершины, которых мы достигли, это наша общая заслуга. Результат таланта, трудолюбия и единодушия и чувство дружеского плеча рядом. Это результат усилий каждого из нас. Мы не гайки, которые можно выкрутить и выбросить прочь. Мы — душа театра, его сердце и голос.

Сейчас наш коллектив обескровливают, вырывая из него блистательных, незаменимых людей, наших коллег по сцене, братьев и сестер по духу. Мы не согласны с решением об увольнении ведущих представителей театра: заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь дирижера Андрея Галанова, обладателя медали Франциска Скорины, солиста оперы Ильи Сильчукова, заслуженной артистки Республики Беларусь, концертмейстера Регины Саркисовой, артистов оркестра Аллы Джиган и Александры Потеминой.


Утратив творческие силы такого масштаба, театр понесет невосполнимые потери. Созвучие талантов Большого театра перестанет быть объемным и гармоничным.

С горечью мы наблюдаем возмутительное равнодушие вышестоящих лиц к коллективу Большого театра Беларуси, к судьбе работников культуры и искусства нашей страны. Это недопустимо в современном цивилизованном обществе, в котором культура и искусство — основа нашего национального самосознания, стержень, который объединяет и направляет, восхищает и просвещает.

Мы не можем остаться в стороне от происходящего. Все наши действия в общественном пространстве были и будут продиктованы самыми благородными мотивами и направлены на поддержку самых высоких гуманистических идеалов.

Мы призываем к диалогу и взвешенным решениям. Мы — Большой театр Беларуси. Мы не можем молчать, — говорится в обращении.
 
 
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188 сотрудников Национального театра оперы и балета Беларуси записали обращение. Они не согласны с увольнением своих коллег. Видео обращения появилось...
 
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