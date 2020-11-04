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В Литве вводят второй карантин: всех жителей старше шести лет обязали носить маски

04.11.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Литвы приняло решение о введении второго карантина. Он будет действовать с 7 до 29 ноября.



Как сообщает Delfi, в общественных местах можно будет находиться группам не более чем из 5 человек (за исключением членов семей, требуется соблюдать дистанцию не менее 2 м между отдельными группами, избегать прямого физического контакта, соблюдать требования гигиены.

На похоронах могут присутствовать не больше 10 человек.

Маски в общественных местах должны носить все жители старше 6 лет.

Маски не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных состязаниях, не нужны маски также судьям; во время предоставления услуг, которые в маске предоставлять нельзя; без масок могут ходить инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут ходить в них (этим людям рекомендуют носить щитки); за пределами населенных пунктов можно быть без масок, если в радиусе 20 м нет других людей, за исключением членов семей.

Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугороднем транспорте — можно занимать только сидячие места и сидеть в 1 м друг от друга.


Правительство решает вопрос перемещения без особой причины – из дома можно будет выходить только на работу, в магазин, в медучреждение или для получения других услуг.

Одновременно могут встречаться члены не более чем двух семей, все они должны быть в масках.

Во время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные состязания будут проходить без зрителей.

Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа. Ученики 5-12 классов учатся удаленно.

Вся внеклассная деятельность проводится на удаленной основе или временно приостанавливается (исключение — группы продленного дня в школах; занятия на улице; индивидуальные занятия; занятия педагога с в группе не более 5 детей, если в помещении на каждого ребенка приходится 10 кв. м.


Вся учебная или дополнительная деятельность для взрослых переводится в удаленный формат или временно отменяется.

Нельзя навещать больных в больницах (за исключением пациентов в критическом состоянии, детей до 14 лет и рожениц), жителей домов социальной опеки и детских домов.

Правительство также планирует предоставлять финансовую помощь, если из-за карантинных ограничений оборот хозсубъектов упадет не менее чем на 30% и если не менее 40% осуществляющих хозяйственную деятельность субъектов в соответствующем секторе также столкнется с падением оборота.
 
 
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Правительство Литвы приняло решение о введении второго карантина. Он будет действовать с 7 до 29 ноября.
 
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