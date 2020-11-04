Литва направила Минску ноту протеста из-за запуска БелАЭС

Источник материала: АФН

В связи с началом работы Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) Литва осудила действия Беларуси, которые создают атомные и экологические угрозы не только Беларуси и Литве, но и всей Европе. Об этом говорится в ноте протеста Министерства иностранных дел Литвы, направленной сегодня Минску.

Вильнюс призывал Беларусь остановить дальнейшую деятельность атомной станции до тех пор, пока не будут реализованы высочайшие стандарты атомной безопасности и требования охраны окружающей среды, пишет портал Delfi.

В ноте также говорится, что БелАЭС нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса, а также о том, что остались не реализованными рекомендации по стресс-тестам от Евросоюза.

Во вторник литовская компания Litgrid зафиксировала начало производства на БелАЭС, Литва сразу же остановила торговлю электроэнергией с Беларусью. Однако физически электроэнергия и далее будет поступать на рынок Балтийских стран, поскольку он является дефицитным.

Литва пока не утвердила единую с Латвией и Эстонией методику торговли электроэнергией с Россией.