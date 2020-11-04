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Литва направила Минску ноту протеста из-за запуска БелАЭС
Источник материала: АФН
В связи с началом работы Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) Литва осудила действия Беларуси, которые создают атомные и экологические угрозы не только Беларуси и Литве, но и всей Европе. Об этом говорится в ноте протеста Министерства иностранных дел Литвы, направленной сегодня Минску.
Вильнюс призывал Беларусь остановить дальнейшую деятельность атомной станции до тех пор, пока не будут реализованы высочайшие стандарты атомной безопасности и требования охраны окружающей среды, пишет портал Delfi.
В ноте также говорится, что БелАЭС нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса, а также о том, что остались не реализованными рекомендации по стресс-тестам от Евросоюза.
Во вторник литовская компания Litgrid зафиксировала начало производства на БелАЭС, Литва сразу же остановила торговлю электроэнергией с Беларусью. Однако физически электроэнергия и далее будет поступать на рынок Балтийских стран, поскольку он является дефицитным.
Литва пока не утвердила единую с Латвией и Эстонией методику торговли электроэнергией с Россией.
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В связи с началом работы Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) Литва осудила действия Беларуси, которые создают атомные и экологические угрозы не только Беларуси и...
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