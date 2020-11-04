Александр Лукашенко 6 ноября откроет новые станции метро в Минске

Источник материала: Tut.by

Новая ветка метро в Минске откроется в пятницу 6 ноября. Станции откроет Александр Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В пятницу ожидается +4. И это не про погоду. Плюс 4 станции появятся на карте минского метро. 6 ноября в канун праздника президент откроет новый маршрут», — пишет «Пул Первого».

Напомним, в Минске запустят четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Это первый участок третьей ветки столичной подземки.