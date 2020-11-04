Ученые описали семь проявлений легкой формы COVID-19

Источник материала: Tut.by

Исследователи выделили семь групп симптомов у COVID-19 с легким течением и заключили, что болезнь оставляет значительные изменения в иммунной системе даже спустя 10 недель, пишет Science Daily . Свою работу специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета опубликовали в журнале Allergy.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В исследовании с участием 109 выздоравливающих от COVID-19 и 98 здоровых людей в контрольной группе ученые выделили семь групп симптомов:

«симптомы гриппа» (с жаром, ознобом, утомляемостью и кашлем),

«симптомы простуды» (с насморком, чиханием, сухостью в горле и заложенностью носа),

«боль в суставах и мышцах»,

«воспаление глаз и слизистых оболочек»,

«проблемы с легкими» (пневмония и одышка),

«желудочно-кишечные проблемы» (диарея и тошнота),

«потеря обоняния и вкуса и другие симптомы».

В то же время ученые установили, что COVID-19 в легкой форме оставляет значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Это, например, значительно более низкий уровень гранулоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.

Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток: чем выше была температура у пациента с легким течением болезни, тем выше оказывался уровень антител.