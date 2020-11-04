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Задержан очередной белорус, который «сливал» данные сотрудников МВД в сеть

04.11.2020 19:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На 35-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов. По  информации, размещенной в Telegram-канале МВД, несколько месяцев назад с мужчиной связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу минчанину пообещали вознаграждение.

— За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей, — раскрывает подробности Telegram-канал МВД. — В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах.  Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.

Напомним, что недавно в МВД уже заявляли о задержании минчанина, который сливал данные милиционеров в сеть.

 
 
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На 35-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и...
 
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