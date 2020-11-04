В штабе Джо Байдена заявили о победе на выборах в президенты США

Источник материала: Onliner

Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила, что представитель демократической партии Джо Байден одержит победу на президентских выборах в США. По мнению представительницы Байдена, уже можно с уверенностью сказать, что кандидат в президенты от демократов одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (который дает 10 голосов выборщиков).

«Самое главное, что я хотела сказать, — это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах… Он будет следующим президентом Соединенных Штатов», — отметила О’Мэлли Диллон.

Отметим, что окончательные результаты выборов еще не оглашены. А оппонент Джо Байдена, ныне действующий президент Дональд Трамп, недавно назвал «очень странной» потерю своего лидерства в некоторых штатах, где он до этого опережал кандидата от демократов.