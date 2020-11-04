Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со студентами

Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте Совета Республики появилось мнение Натальи Кочановой по поводу встречи со студентами БГУ. Напомним, общение длилось 3,5 часа. На встрече присутствовало около 50 человек. Кочанова довольно позитивно отозвалась о встрече с молодыми людьми. Правда, как отметила Кочанова, у студентов есть «недоинформированность».

— Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность, — сказала Наталья Кочанова о студентах и предложила им продолжать встречи и дискуссии. — У молодежи есть конкретные конструктивные предложения. Так, в аудитории присутствовал студент, который производит 3D-печать насадок для концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких. По просьбе медиков он изготавливает и передает их в больницы, где лечат пациентов с СОVID-19.















