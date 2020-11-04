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ЕС согласовал новый санкционный список высокопоставленных белорусских чиновников и Лукашенко

04.11.2020 19:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В среду, 4 ноября 2020 года, постоянные представители стран-членов ЕС согласовали процедуру запуска новых санкций в отношении Александра Лукашенко и других высокопоставленных чиновников.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС, постоянные представители членов Евросоюза приняли решение расширить ограничительные меры в отношении белорусских чиновников.

Всего в новый санкционный список войдут 14 высокопоставленных чиновников Беларуси и на этот раз там будет также Александр Лукашенко, так как 5 ноября истекает его последний срок президентских полномочий. Ожидается, что официально новые санкции будут утверждены и вступят в силу в ближайшие дни. Скорее всего, это произойдет 6 ноября, на следующий день после истечения срока президентских полномочий Александра Лукашенко.

 
 
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В среду, 4 ноября 2020 года, постоянные представители стран-членов ЕС согласовали процедуру запуска новых санкций в отношении Александра Лукашенко и других...
 
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