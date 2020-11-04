|
ЕС согласовал новый санкционный список высокопоставленных белорусских чиновников и Лукашенко
04.11.2020 19:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В среду, 4 ноября 2020 года, постоянные представители стран-членов ЕС согласовали процедуру запуска новых санкций в отношении Александра Лукашенко и других высокопоставленных чиновников.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС, постоянные представители членов Евросоюза приняли решение расширить ограничительные меры в отношении белорусских чиновников.
Всего в новый санкционный список войдут 14 высокопоставленных чиновников Беларуси и на этот раз там будет также Александр Лукашенко, так как 5 ноября истекает его последний срок президентских полномочий. Ожидается, что официально новые санкции будут утверждены и вступят в силу в ближайшие дни. Скорее всего, это произойдет 6 ноября, на следующий день после истечения срока президентских полномочий Александра Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 4 ноября 2020 года, постоянные представители стран-членов ЕС согласовали процедуру запуска новых санкций в отношении Александра Лукашенко и других...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)