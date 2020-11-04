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Лукашенко и Путин пообщались по телефону
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
Об этом
Подробности затронутых тем пока не известны.
На сайте президента РФ, а также в его твиттере не упоминается о факте такого общения.
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Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
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