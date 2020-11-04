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Лукашенко и Путин пообщались по телефону

04.11.2020 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. 

Лукашенко и Путин пообщались по телефону

Об этом сообщил близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Подробности затронутых тем пока не известны. 

На сайте президента РФ, а также в его твиттере не упоминается о факте такого общения. 

 
 
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Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. 
 
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