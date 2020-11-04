Лукашенко и Путин пообщались по телефону

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.





Об этом сообщил близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Подробности затронутых тем пока не известны.

На сайте президента РФ, а также в его твиттере не упоминается о факте такого общения.