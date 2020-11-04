Видеофакт. «Мы — Большой театр Беларуси, и мы не можем молчать»

Артисты и сотрудники Национального академического Большого театра оперы и балета (188 человек) поддержали уволенных в конце октября коллег и призвали дирекцию театра пересмотреть решение.



Фото: скриншот видеообращения.

Как сообщает БелаПАН , видеообращение размещено на странице Белорусского фонда культурной солидарности в «Фейсбуке».

«Мы — семья, в которой нет и не может быть лишних людей, — заявили артисты. — Мы десятилетиями создавали имидж Большого театра Беларуси в нашей стране и в мире. Мы всегда проповедуем верность традициям классики, духовности и гуманизма. Те вершины, которых мы достигли, — наша общая заслуга, результат таланта, трудолюбия, единодушия и чувства дружеского плеча рядом».

Сотрудники Большого подчеркивают, что они — «не гайки, которые можно выкрутить, а душа театра, его сердце и голос».

«Сейчас наш коллектив обескровливают, вырывая из него блистательных, незаменимых людей, наших коллег по сцене, братьев и сестер по духу», — отметили авторы видеообращения.

Они заявляют, что не согласны с увольнением заслуженного деятеля искусств Беларуси дирижера Андрея Галанова, обладателя медали Франциска Скорины солиста Ильи Сильчукова, заслуженной артистки Беларуси концертмейстера оркестра Регины Саркисовой, артистов оркестра Аллы Джиган и Александры Потеминой.

Участники видеообращения предупреждают, что, утратив творческие силы такого масштаба, «театр понесет невосполнимые потери, а созвучие талантов Большого театра перестанет быть объемным». «С горечью мы наблюдаем возмутительное равнодушие вышестоящих лиц к коллективу Большого театра Беларуси, к судьбе работников культуры и искусства нашей страны», — отмечают они.

Артисты и сотрудники театра напоминают, что культура и искусство — «основа национального самосознания, стержень, который объединяет и направляет, восхищает и просвещает». И призывает свое руководство к диалогу и взвешенным решениям.

«Мы — Большой театр Беларуси, и мы не можем молчать», — заявили участники ролика.

Как сообщалось, из Большого театра недавно были уволены Андрей Галанов, Илья Сильчуков, Регина Саркисова, Алла Джиган и Александра Потемина. Вероятная причина увольнения — их открытые высказывания против действующей власти и в поддержку народного ультиматума и общенациональной забастовки. 23 октября на youtube-канале Белорусского фонда культурной солидарности было опубликовано видеообращение более двадцати деятелей культуры, которые призвали своих поклонников, зрителей и слушателей в Беларуси отказаться от посещения культурных учреждений, а коллег из госструктур просили не выходить на работу 26 октября. В записи обращения приняли участие Галанов и Сильчуков.

Преследование работников культуры и искусства в Беларуси началось в середине августа, когда из Национального академического театра имени Янки Купалы вслед за уволенным за активную гражданскую позицию гендиректором Павлом Латушко ушла большая часть труппы. Театр был вынужден объявить простой до декабря.

Актеры Национального академического драматического театра им. Максима Горького поддержали коллег из Купаловского театра. Открытое письмо коллектива, под которым подписались около 40 сотрудников театра, было размещено в соцсетях.

В начале сентября Современный художественный театр объявил забастовку в связи с арестом музыканта, телеведущего и актера Дениса Дудинского, который получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

После выступлений против насилия и давления на коллег сотрудников Гродненского драматического театра и Гродненского областного театра кукол начались увольнения и в этих учреждениях.

29 октября возле места своей работы была задержана дирижер хора Concordia Галина Казимировская. Ее дважды оштрафовали на 30 базовых величин (1.620 рублей) за участие в акциях протеста.

3 ноября была задержана хоровой дирижер Татьяна Галуза, выпускница Белорусской государственной академии музыки, ученица профессора Виктора Ровдо.

4 ноября на рабочем месте в Белгосфилармонии были задержаны артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков.