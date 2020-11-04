В Жлобине мужчина бросил в милиционера бутылку и получил 4 года колонии

В сообщении сказано, что обвиняемый в нетрезвом состоянии находился на одной из улиц Жлобина в ночь с 9 на 10 августа 2020 года и участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Мужчина бросил в инспектора ГАИ одну пластиковую и две стеклянные бутылки. Стеклянная бутылка попала в голову милиционеру. Он получил ушибленную рану в правой теменной области, что относится к легким телесным повреждениям, сообщили в Верховном суде.

Пресс-служба МВД опубликовала видео с событиями в Жлобине.

Суд признал мужчину виновным в насилии «в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности». Приговор суда — 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины 1500 рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения компенсации морального вреда.





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.