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Ученые описали семь проявлений легкой формы COVID-19
Источник материала: Партизан
Исследователи выделили семь групп симптомов у COVID-19 с легким течением и заключили, что болезнь оставляет значительные изменения в иммунной системе даже спустя 10 недель, пишет
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В исследовании с участием 109 выздоравливающих от COVID-19 и 98 здоровых людей в контрольной группе ученые выделили семь групп симптомов:
В то же время ученые установили, что COVID-19 в легкой форме оставляет значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Это, например, значительно более низкий уровень гранулоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.
Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток: чем выше была температура у пациента с легким течением болезни, тем выше оказывался уровень антител.
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Исследователи выделили семь групп симптомов у COVID-19 с легким течением и заключили, что болезнь оставляет значительные изменения в иммунной системе даже спустя 10...
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