В шахте «Беларуськалия» ЧП. Погиб рабочий

Источник материала: Onliner

Сегодня после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий, по предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, в настоящее время в шахту спустился следователь для проведения осмотра места происшествия.

В какой именно шахте погиб человек, пока не уточняется. Последний раз ЧП на «Беларуськалии» произошло 28 октября. Тогда рабочий получил серьезную травму, лишился глаза и оказался в реанимации.

(будет дополнено)