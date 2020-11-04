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В шахте «Беларуськалия» ЧП. Погиб рабочий

04.11.2020 20:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий, по предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, в настоящее время в шахту спустился следователь для проведения осмотра места происшествия.

В какой именно шахте погиб человек, пока не уточняется. Последний раз ЧП на «Беларуськалии» произошло 28 октября. Тогда рабочий получил серьезную травму, лишился глаза и оказался в реанимации.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий, по предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы,...
 
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