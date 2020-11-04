|
В шахте «Беларуськалия» ЧП. Погиб рабочий
Источник материала: Onliner
Сегодня после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий, по предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, в настоящее время в шахту спустился следователь для проведения осмотра места происшествия.
В какой именно шахте погиб человек, пока не уточняется. Последний раз ЧП на «Беларуськалии»
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня после 17:00 в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий, по предварительной информации, он занимался обслуживанием одной из установок и получил травмы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)