Еще троих работников Мозырского НПЗ осудили за пикет на проходной предприятия

В суде Мозырского района 4 ноября рассмотрены административные протоколы в отношении еще двух работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Их также признали виновными в участии в несанкционированном пикете, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Телепун.



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Начальника производственно-диспетчерского отдела Рената Надршина арестовали на семь суток, инженера-программиста отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами Дмитрия Каменского — на пять.

Вечером 3 ноября суд рассмотрел дело замначальника установки производства серы Константина Янкина, оштрафовав на 30 базовых величин (810 рублей).

Ранее экономист отдела социального развития Николай Жлобо был арестован по решению суда на 10 суток. По неофициальной информации, его уволили с завода. Судили также техника по учету Татьяну Козлович — она оштрафована на 30 базовых величин.

Как сообщал БелаПАН, утром 30 октября работники Мозырского НПЗ вышли к проходной с плакатами. После работы, по пути домой, некоторых из них задержала милиция.

«Судьи выносят решения в цикличном формате, они запрограммированы на них, решения базируют на протоколах, которые не соответствуют тому, что люди делали на самом деле. В протоколах указано, что якобы они призывали заводчан не идти на работу. На самом деле этого не было. В судах говорят, что пикет был несанкционированным. А как можно в нынешних условиях реализовать свой протест через норму закона? Пройти странную и бессмысленную процедуру и в итоге не получить разрешения — так и остаться со своим протестом. Как быть дальше человеку?» — заявил БелаПАН глава первичной организации Белорусского независимого профсоюза на Мозырском НПЗ Юрий Швец, подчеркнув, что высказывает свое мнение как гражданин.

По поводу увольнения Николая Жлобо профсоюзный лидер отметил: «Есть предположение, что на него надавили, поэтому он написал заявление с просьбой уволить его по соглашению сторон. Надо дождаться освобождения Николая, чтобы он сам рассказал о произошедшем».